學甲虱目魚、關廟麵等 台南市已有116項取得碳標籤認證

台南市政府全力推動淨零綠生活，輔導在地廠商取得環境部碳標籤認證，截至目前全國共計655項碳標籤產品，台南市有116項取得碳標籤認證，占比達17.7%。市長黃偉哲呼籲市民，送禮建議以計算過碳足跡或擁有碳減量標籤的商品為首選，兼顧心意與地球健康，攜手打造淨零綠生活。

環保局指出，台南市取得的碳標籤認證，以食品類、飲料類、生活用品類及服務等類型占多數。市民朋友年節送禮，消費時優先選購碳標籤產品，掌握「用在地」的原則，購買在地食材或產品，減少長途運輸的碳排放，降低碳足跡，還能支持在地經濟，如學甲的「虱目魚產品」、官田的「菱殼炭吸附包」、關廟的「關廟麵」。

環保局指出，碳足跡（Carbon Footprint）是指由原料取得、製造、配送銷售、使用及廢棄處理等生命周期各階段產生的溫室氣體排放量，由於春節期間購物、旅遊、宴請等活動增加，能源消耗和碳排放量也隨之上升。

在全球響應淨零排放的趨勢下，也吹起民眾對春節禮盒環保風，從精緻的在地農產品到環保包裝的伴手禮，有一些品牌推出的年節禮盒，特別標示出產品全生命周期的碳足跡，讓消費者了解這份禮品對環境的影響。一些電商平台也設置了「低碳禮品專區」，展示具備碳足跡標示或環保認證的產品，方便民眾選購。

環保局長許仁澤表示，送禮不僅是一分祝福，更是一次改變日常行為的機會，在這個春節，不妨挑選碳標籤禮品，支持廠商揭露產品碳足跡，與親朋好友一同迎接更淨零、更永續的一年。碳標籤產品查詢：https://cfp-calculate.tw/cfpc/Carbon/WebPage/visitors/FLProductinfo.aspx。