未受地震影響 台南關子嶺道路整平「門面一新」迎遊客

位在台南市白河區的關子嶺溫泉，是世界三大泥漿溫泉之一，前往關子嶺的市道172線，必須通過麒麟隧道及紅葉隧道，汛期後牆面布滿青苔，工務局在年前完成壁面清洗及雜木清除，讓關子嶺門面容光煥發迎接遊客到訪。

春節連假9天，工務局在年前強化風景區觀光聯絡道路節點的平整及美化，同時為增添年節喜氣，前往關子嶺風景區周邊的道路節點，如市道172線白河、新營交流道、南316線柳營交流道等處中央分隔島種植五萬多株鼠尾草、四季海棠、矮牽牛、一串紅、孔雀草、矮仙丹等草花迎賓。

工務局指出，前往關子嶺地區的主要聯絡道路，市道172線18米計畫道路拓寬工程進度已達90%，考量工程終點仙大路口前約600公尺路段土雞城林立，春節期間遊客人潮絡繹不絕，為避免影響店家營業，促進在地經濟發展，將於年前完成該路段全面刨鋪，其餘未完工路段亦將於春節期間停止施工，並與交通局、警察局合作，規劃完善的行車動線，打造安全行車及優質觀光環境，帶動地方觀光產業發展。

早在日治時期，關子嶺溫泉就被列為台灣四大名湯之一，四周環抱枕頭山、崁頭山與大凍山等群峰，景色怡人，泡湯、健行、品嘗山產佳餚，漫步在濃郁昭和風情的關子嶺老街，滿足三五好友年節踏青遊興。此次年假冷氣團來襲，有感降溫，正適合到關子嶺泡湯。