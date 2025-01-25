年節前湧現採買年貨人潮 台南警傳統市場周邊加強交通疏導
今天是農曆年前最後一個周末，加上年假連放9天，許多民眾捉緊最後時間到傳統市場採買年貨，準備除夕在家圍爐過好節，台南市警六局從早到晚，分別在南區金華、鹽埕、利南菜市場周邊編排交通崗，並在台86快速道路端與濱南路口等6處路口交通整頓，以維持交通順暢。
市警六分局指出，轄區因緊鄰熱門景點安平區，且台南去年被英國國家地理旅遊雜誌選為「2024全球最酷景點」，且又有「魚頭君」加持，預估農曆春節期間台南安平老街及各景點也將湧入大量遊客走春。
因此，1月27日(小年夜)至2月2日(初五)農曆年間將針對台86線及中華西路一段加強交通疏導，提醒遊客如欲前往安平老街區，遇中華西路一段(台17線)車多，替代道路可行駛中華西路一段轉新平路、接新樂路再由健康路進入安平區，即可避開省道車潮。
此外，藍晒圖文創園區因緊鄰西門商圈，且以文創市集聞名，除安排交通崗加強疏導及違規停車排除外，外縣市遊客建議為節省寶貴交通時間可搭乘大眾運輸工具。
警方指出，如搭乘台鐵至火車站，再轉乘台南市公車1號、2號、5號、11、18號或綠17、紅幹線、紅2至新光三越新天地站(小西門大億麗緻站)下車，如要自行開車前往，則可至鄰近新光三越百貨公司西門店路邊停車格位或西門健康立體停車場、台南美術館二館公11停車場、水萍塭地下停車場等路外停車場付費停車。
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