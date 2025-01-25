年節前湧現採買年貨人潮 台南警傳統市場周邊加強交通疏導

今天是農曆年前最後一個周末，加上年假連放9天，許多民眾捉緊最後時間到傳統市場採買年貨，準備除夕在家圍爐過好節，台南市警六局從早到晚，分別在南區金華、鹽埕、利南菜市場周邊編排交通崗，並在台86快速道路端與濱南路口等6處路口交通整頓，以維持交通順暢。

市警六分局指出，轄區因緊鄰熱門景點安平區，且台南去年被英國國家地理旅遊雜誌選為「2024全球最酷景點」，且又有「魚頭君」加持，預估農曆春節期間台南安平老街及各景點也將湧入大量遊客走春。

因此，1月27日(小年夜)至2月2日(初五)農曆年間將針對台86線及中華西路一段加強交通疏導，提醒遊客如欲前往安平老街區，遇中華西路一段(台17線)車多，替代道路可行駛中華西路一段轉新平路、接新樂路再由健康路進入安平區，即可避開省道車潮。

此外，藍晒圖文創園區因緊鄰西門商圈，且以文創市集聞名，除安排交通崗加強疏導及違規停車排除外，外縣市遊客建議為節省寶貴交通時間可搭乘大眾運輸工具。