嘉義林寬敏家族原嘉義城隍廟戲台 過年後華麗轉型開放

嘉市府發行「嘉義市文獻」，最近出版第2期聚焦「嘉義四大家族」：林寬敏、徐德欽、賴雨若、蘇孝德，探討家族發展與地方墾拓史，其中見證林寬敏三代歷史建築「原嘉義城隍廟戲臺（林宅）」，文化局進行景觀等工程即將完工，3月將華麗轉型，舉辦主題策展，開放市民參觀。

文化局說，今年嘉義建城321年、也是320+ 1，「+1」音似嘉義，不是加個數字，而是加乘每個人力量、每個人的心與那份情。四大家族之一的林寬敏（1866-1922），享年57歲，開設嘉義商行義順號，經營米糖等貿易，富甲一方。大正年間主導與多位富豪投資嘉義銀行、嘉義物產株式會社、台灣赤糖株式會社，捐建嘉義城隍廟戲臺。林寬敏育有6子，其中4子都受日本高等教育，為嘉義士紳，對嘉義歷史文化、經濟發展有許多貢獻。

文化局表示，位於台斗街的國定古蹟嘉義城隍廟歷史建築「原城隍廟戲台」，日治時期林寬敏捐資酬神謝戲興建，兒子林文章買回重建，孫子林良甲提報登錄歷史建築，3代家族凝聚力是文化資產保存維護典範。「原城隍廟戲台」2021年建築本體修復工程竣工後，文化局編預算974萬元，進行景觀、彩繪修護及主題策展等工程。

城隍廟建築距今300餘年，史料記載，廟埕在日治大正11年（1922年）至昭和15年（1940年）建戲台（接近現牌樓處），供酬神謝戲，成立宣講堂社會教化，後廟方為運用廣場擬拆除戲台，林寬敏長子林文章買下遺存構材，移至台斗街現址，規畫調整格局增加房間數、廚房及衛浴等作住家使用。2008年林寬敏孫子林良甲提報文化資產審議，2009年登錄歷史建築。

文化局表示，正廳保留日治大正與昭和時期彩繪，單彩部分保留大正、昭和與1962年3個時期，歷史建築重建在動盪時代，戲台漳州建築形式，重建融合日式建築形式是建築特色。戲台梁柱栩栩如生的鰲魚雕刻，與太師屏上色彩鮮豔彩繪藝術精采，具歷史價值，見證林家對嘉義城市發展貢獻。