年節大掃除垃圾量暴增 嘉市資源回收車不足無法天天運

114年1月21日凌晨發生的嘉南地震造成臺南市楠西災損嚴重，區域內全台最大、保存最完善的聚落建築群「鹿陶洋江家聚落」及鄰近油車江家2處客底聚落皆因強震，造成磚瓦掉落、梁柱龜裂，房屋結構受損，對在地聚落

2025-01-24 19:07