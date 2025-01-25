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年節大掃除垃圾量暴增 嘉市資源回收車不足無法天天運

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
過年前除舊布新，家戶大掃除，垃圾量暴增，嘉義市清潔隊工作加重，家戶清出資源垃圾量比平日倍增，清潔隊加開資源回收車清運。記者魯永明／攝影
過年前除舊布新，家戶大掃除，垃圾量暴增，嘉義市清潔隊工作加重，家戶清出資源垃圾量比平日倍增，清潔隊加開資源回收車清運。記者魯永明／攝影

過年前除舊布新，家戶大掃除，垃圾量暴增，嘉義市清潔隊工作加重，家戶清出資源垃圾量比平日倍增，清潔隊加開資源回收車清運，去年議會同意環保局增加30名清潔隊臨時人員，漸進推動每周清運4天資源回收垃圾，因資源回收車無法一次購足到位，資源回收車無法過年前天天清運。

議會通過去年市府總預算，增加環保局30名清潔隊臨時人員，漸進推動每周清運4天資源回收垃圾，環保局前年底舉辦公開甄選，清潔人員生力軍全部到位，工作內容：垃圾收運、資源回收、廚餘回收、道路清掃、溝渠清理、髒亂點清除、大型家具清運、消毒、小廣告清除、綠美化、水肥清運及其他環保相關工作。

環保局說，清潔人力雖到位，但資源回收車無法一次購足到位，資源回收車無法過年前天天清運，現有資源回收車安排在人口密集社區，過年後增加資源回收車，漸進推動每周清運4天資源回收垃圾。

清潔隊依往例從29日（大年初一）至2月1（大年初四）停收垃圾，鑑於過去停運垃圾，晚間鬧區2處定點清運站，出現倒垃圾人潮，環保局今年春節比照去年，白天設5處定點清運站，紓解垃圾量。

春節初一至初四定點收運：夜間定時定點垃圾正常收運一般垃圾車，文化公園旁夜間10時30分至隔天凌晨3時。文化路噴水圓環旁 ( 土地銀行旁)凌晨3時20分至5時20分。

白天定時定點垃圾收運一般垃圾車，文化公園旁上午8時30分至下午4時。興嘉公園旁上午8時30分至上午9時40分。經國新城-升旗台前上午10時30分至上午11時30分。南門圓環旁下午1時30分至下午4時20分。友愛路停車場前下午5時30分至凌晨0時20分。資源回收服務僅周五31日夜間10時30分至隔天凌晨1時30分。

嘉義 春節 環保局 資源回收

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