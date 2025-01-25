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嘉縣「爛路王」重建 趕年前完工通行

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣道164線被譏為爛路王，縣府向中央爭取經費共斥資1.1億元，趕在年前完成路面工程開放通行。記者黃于凡／攝影
嘉義縣道164線被譏為爛路王，縣府向中央爭取經費共斥資1.1億元，趕在年前完成路面工程開放通行。記者黃于凡／攝影

嘉義縣道164線是民雄鄉連接國道1號重要幹道，因路基問題及重車頻繁輾壓，路面龜裂崎嶇不平，被民眾譏為嘉義「爛路王」，既有人行道鋪面老舊不符合無障礙法規，中央及縣府斥資逾億元重建道路，縣長翁章梁昨天視察工程，路面趕在過年前完工通行，地方盼命名為打貓大道。

縣道164採人本路廊整合計畫，採改質IV-F型瀝青混凝土與冷拌再生瀝青混凝土，提升大貨車承重能力、耐久性能，解決瀝青刨除料去化問題，減少對環境衝擊，實現循環經濟目標，改善路口設計提升安全，人行道及植栽預計3月底前完工。

建設處指出，164線民雄陸橋至民雄交流道總長910公尺，人行道鋪面老舊且不符合無障礙法規，綠帶空間生長不佳，路面破損嚴重、景觀凌亂，縣府爭取中央支持加自籌款，斥資1億1469萬3千元進行道路整合。

翁章梁說，縣道164線鄰近工業區許多重車行駛，過去路基有問題，重車輾壓路面龜裂，為提升交通安全，特別針對轉彎路口做路型設計，在道路兩側規畫人行道、停車空間，從民雄陸橋至國道1號民雄交流道是交通要道，重新整理讓道路更穩固，符合使用需求，提升道路交通安全。

翁章梁由民雄鄉長林于玲等人陪同視察。林于玲說，164線是民雄通往新港重要幹道，也是串連國道1號及國道3號道路，希望完工後重新命名為「打貓大道」，並在道路兩旁設公共藝術，提升民雄整體形象，將請託議員爭取預算。

人行道 公共藝術 國道 林于玲 瀝青 翁章梁

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