斥資2.4億元 台南東區立體停車場啟用

春節連假台南將湧入大量旅遊人車潮，為紓解東區停車一位難求，斥資2.4億元的東區青年路多目標立體停車場昨天啟用，增加停車格汽車200席、機車45席，解決火車站和北門商圈周邊停車問題，地方爭取停車優惠，交通局已有規畫；另，省道台17線臨安橋昨天通車，疏解市區及安平等熱門景點交通。

市長黃偉哲說，東區人口稠密、寸土寸金，停車空間不足，市府向中央爭取補助建立體停車場，1樓規畫里民活動中心，兼顧停車及居民休閒需求，立體停車場經費有中央前瞻補助，搭配地方配合款完成。圍下里長石桂霖說，地方期待立體停車場和活動中心很久，以後辦活動場地和停車都解決了。

交通局指出，停車場工程經費約2.41億元，中央前瞻預算補助0.81億元，地方自籌1.6億元，2021年12月開工，去年10月竣工，設置地上4+R層，地下1層立體多目標停車場，立體停車位增至200席，機車停車有45席，1樓設東門圍下里聯合活動中心，提供聚會場域，土地效益發揮到極致，停車場內部保留85年老榕樹，結合活動中心塑造中庭廣場綠意盎然生態氣息。

交通局長王銘德說，停車場亮點包括內部採高強度耐磨硬化地坪，延長使用壽命，減少停車場內部車輛行駛噪音；透過正立面鋁遮陽板不同角度設計，減少停車場內部燈光照射，降低外部影響，由委外經營廠商設置智慧停車管理系統。

立體停車場位在東區與中西區交界處，距離火車站後站僅70公尺，鄰近知事官邸、北門路與育樂街商圈，停車需求高。中央核定台南市13座立體停車場補助，過年後台南市文化中心立體停車場也將啟用。

另，斥資5億元改建的台17線臨安橋昨開放通行，黃偉哲說，臨安橋是來往安平、中西區的要道，以新面貌迎接返鄉及春遊的民眾。