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嘉縣震後重建補助恐動用縣款 開放社會局帳號接受捐款

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉縣震後重建補助恐動用縣款，開放社會局帳號接受捐款。記者黃于凡／翻攝
嘉縣震後重建補助恐動用縣款，開放社會局帳號接受捐款。記者黃于凡／翻攝

地牛又翻身！台南市楠西區今天晚上7點18分發生芮氏規模5.3地震嘉義市及嘉義縣大埔鄉、太保市都有最大震度4級，明顯有搖晃感覺，是繼21日後再次大地震。縣府指出，無經費支應震災重建經費，恐動支縣款，將開放社會局仁愛基金帳號接受捐款

縣府表示，1月21日地震震災鑑定及補助，受傷慰問金依其受傷程度，發給每人3萬元至最高50萬元；受災戶慰問金經專業技師公會勘檢認定，紅單每人發給2萬元，每戶最高10萬元，黃單每人發給4千元，每戶最高2萬元。

縣府表示，大埔鄉公所統計受損民宅約110戶，委託專業技師公會鑑定中，財損金額粗估200萬；另教育處統計受損學校36校，修復金額預估700萬，若有結構安全疑慮的部份會先行警戒，預計在2月11日開學前修復完成。

另外，危險建物領有合法房屋證明，並經縣府委託專業技師公會勘檢認定，損壞最高補助200萬元，拆除最高補助300萬元；因台南市沿用上次0204維冠大樓善款，「嘉義縣沒有另外財源補助，若需補助多間房屋重建恐動用縣款」，將以社會局仁愛基金帳號接受捐款。

「嘉義縣社會局仁愛基金」帳號如下：

帳號：067-038-095029

戶名：嘉義縣社會局仁愛基金專戶

銀行：臺灣銀行太保分行

金融機構代碼：004-0679

匯款單註明：捐款人姓名、聯絡電話、地址，以方便郵寄收據，若欲「指定捐款用途」，也需一併註明。

嘉縣震後重建補助恐動用縣款，開放社會局帳號接受捐款。記者黃于凡／翻攝
嘉縣震後重建補助恐動用縣款，開放社會局帳號接受捐款。記者黃于凡／翻攝
嘉義地區今天晚上發生4級地震，有明顯搖晃感覺。記者黃于凡／翻攝
嘉義地區今天晚上發生4級地震，有明顯搖晃感覺。記者黃于凡／翻攝

嘉義 地震 捐款

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