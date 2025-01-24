澎湃年菜來囉！嘉市府攜手九華山地藏庵 發送弱勢民眾開運年菜
嘉義市政府攜手九華山地藏庵上午舉辦開運年菜捐贈發送活動，委託嘉市餐飲業職業工會料理美味佳餚，發送420戶弱勢邊緣戶與獨居老人，豐足過新年，市長黃敏惠帶領主管與九華山地藏庵董事長黃俊森等董監事，共同舉行送年菜儀式。
「年菜上菜秀」開場，東吳高工餐飲管理科學生表演年菜上菜秀，展示美味佳餚年菜，年菜分別是雞鳴報福 (全雞)、好彩頭 (蘿蔔糕)、魚躍龍升 (魚)、香臘迎春 (臘肉)、步步高升 (蛋糕)、飽滿珍穀(白米)、大悲水，加碼千元開運年菜金，期許大家蛇年「蛇麼好運攏總來，心想事成。」
九華山地藏庵董事長黃俊森說，開運年菜捐贈連續8年，金額累積573萬4 000元，共計3080戶受惠；今年贊助年菜及開運加菜金合計84萬元，為讓受贈家庭採買喜愛年節食品，贈送開運加菜金千元，希望在菩薩庇祐祝福下，讓弱勢家庭溫馨過好年，新年充滿希望。
黃敏惠感謝慷慨解囊的善心人士，感謝協助發送年菜的同仁及伙伴，共同關懷、協助弱勢家庭，帶動社會扶弱濟貧的善良風氣，年菜不僅僅是食物，更是愛的傳遞與團圓的象徵。儀式結束，由市府社工團隊親自將年菜送到受扶助家庭，帶著關懷與問候，讓受助者感受社會的溫暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言