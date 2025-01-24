澎湃年菜來囉！嘉市府攜手九華山地藏庵 發送弱勢民眾開運年菜

嘉義市政府攜手九華山地藏庵上午舉辦開運年菜捐贈發送活動，委託嘉市餐飲業職業工會料理美味佳餚，發送420戶弱勢邊緣戶與獨居老人，豐足過新年，市長黃敏惠帶領主管與九華山地藏庵董事長黃俊森等董監事，共同舉行送年菜儀式。

「年菜上菜秀」開場，東吳高工餐飲管理科學生表演年菜上菜秀，展示美味佳餚年菜，年菜分別是雞鳴報福 (全雞)、好彩頭 (蘿蔔糕)、魚躍龍升 (魚)、香臘迎春 (臘肉)、步步高升 (蛋糕)、飽滿珍穀(白米)、大悲水，加碼千元開運年菜金，期許大家蛇年「蛇麼好運攏總來，心想事成。」

九華山地藏庵董事長黃俊森說，開運年菜捐贈連續8年，金額累積573萬4 000元，共計3080戶受惠；今年贊助年菜及開運加菜金合計84萬元，為讓受贈家庭採買喜愛年節食品，贈送開運加菜金千元，希望在菩薩庇祐祝福下，讓弱勢家庭溫馨過好年，新年充滿希望。