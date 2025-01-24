快訊

多縣市有感！19:18台南發生規模5.3地震 最大震度4級

小孩目睹嚇到狂吐！竹東黑道尋仇槍戰 「手掌被砍斷」1命危4傷

日本高崎市副議長拜會黃偉哲 期待友誼更穩固

中央社／ 台南24日電
台南市長黃偉哲。聯合報系記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報系記者吳淑玲／攝影

日本高崎市議會副議長新保克佳今天拜會台南市長黃偉哲，推廣高崎市農特產；雙方期待彼此友誼更穩固。

新保克佳今天率團拜會黃偉哲，他說，高崎市和台南都以農產聞名，也是擁有歷史文化底蘊的城市，他更感受到台南人溫暖熱情，雖是初訪，但已迫不及待規劃下一次來訪。

新保克佳表示，希望展開雙方年輕世代交流，藉由持續互訪，讓友誼更上一層樓。

黃偉哲指出，高崎市和台南市去年開始展開諸多交流，包括台南市南新國中師生參訪高崎市2所中學，期待雙方在教育等方面交流，讓彼此友誼更穩固。

黃偉哲說，台南市是台灣文化古都，擁有豐富物產及高科技產業。此外，台南還有八田與一建立烏山頭水庫、紀念濱野彌四郎的山上花園水道博物館、裕仁皇太子（後來的昭和天皇）下榻過的台南知事官邸等，顯示台南和日本深厚關係。

市府表示，高崎市是群馬縣第一大城，人口約36萬，從東京搭新幹線約1小時車程，同時是日本達摩不倒翁產地，著名農產有梅子、梨、蕃茄等。

日本 黃偉哲

延伸閱讀

春節9天連假！台南預期觀光人潮湧入 交通疏運嚴陣以待

中央補助5億！南市台17省道跨運河臨安橋改建 提前今通車

影／嘉南震災台南玉井近180戶損毀 今起發震災慰問金

行政院要凍結地方補助50％ 黃偉哲：藍白仇恨砍預算種的惡因

相關新聞

澎湃年菜來囉！嘉市府攜手九華山地藏庵 發送弱勢民眾開運年菜

嘉義市政府攜手九華山地藏庵上午舉辦開運年菜捐贈發送活動，委託嘉市餐飲業職業工會料理美味佳餚，發送420戶弱勢邊緣戶與獨居...

0121大地震 臺南楠西客家聚落災損嚴重

114年1月21日凌晨發生的嘉南地震造成臺南市楠西災損嚴重，區域內全台最大、保存最完善的聚落建築群「鹿陶洋江家聚落」及鄰近油車江家2處客底聚落皆因強震，造成磚瓦掉落、梁柱龜裂，房屋結構受損，對在地聚落

日本高崎市副議長拜會黃偉哲 期待友誼更穩固

日本高崎市議會副議長新保克佳今天拜會台南市長黃偉哲，推廣高崎市農特產；雙方期待彼此友誼更穩固

春節9天連假！台南預期觀光人潮湧入 交通疏運嚴陣以待

台南市政府迎接今年春節連續假期的人潮，市長黃偉哲於下午前往大台南智慧交通中心瞭解交通狀況及整備情形，並慰勉春節執勤人員的...

健身器材更新重啟 台南新營及永華體育園區春節照常開放

今年農曆春節有9天假期，台南市政府體育局表示，很多私人運動健身場館休息未開館，考量平日有健身運動習慣的民眾無處去，為推展...

台南震災慰問金已發放逾632萬 沐浴車今進駐災民可洗熱水澡

嘉義大埔6.4強震造成台南市楠西、玉井等地區多處傳出災情，經緊急評估結構嚴重受損不得繼續居住的現住戶，由區公所審核後發放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。