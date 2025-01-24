健身器材更新重啟 台南新營及永華體育園區春節照常開放

今年農曆春節有9天假期，台南市政府體育局表示，很多私人運動健身場館休息未開館，考量平日有健身運動習慣的民眾無處去，為推展運動風氣，過年期間市立田徑場、市立籃球場及極限運動場比照平日時間開放，市民朋友可多利用。

體育局長陳良乾表示，市立田徑場每日平均進出人次逾300人，深受廣大市民朋友喜愛，儼然成為台南市區最重要的大型運動場地。此外，極限滑板運動及籃球項目日益興盛，市府透過場地更新優化工程，為市民提供理想的運動場域，以滿足廣大愛好運動民眾之需求。

陳良乾說明，田徑場內健身器材因長期使用已逐漸老舊，為了確保市民的運動安全與使用品質，進行器材的汰換、維護、整新與更新。

新購設施設備如坐姿小腿訓練架、背部伸張機、上斜拉桿划船訓練架、舉腿腹部訓練架、三頭肌下壓訓練架、鐘擺深蹲機、平板負重側向划船機、四柱深蹲架史密斯、雙邊飛鳥型四柱半框架等，全面鋪設專用地墊，同時優化場地環境，提升市民的運動體驗。

體育局表示，新營田徑場健身中心及永華田徑場運動熱區休閒站已於今年1月20日重新開放民眾使用，期盼透過設備更新不僅能有效提升設施利用率，更能保障市民在運動過程中的安全。