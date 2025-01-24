台南震災慰問金已發放逾632萬 沐浴車今進駐災民可洗熱水澡

嘉義大埔6.4強震造成台南市楠西、玉井等地區多處傳出災情，經緊急評估結構嚴重受損不得繼續居住的現住戶，由區公所審核後發放受災戶慰問金，已發放203戶合計發放金額632.8萬元，目前約有63名災民安置，市府也調度行動沐浴車進駐，協助民眾盡速回復正常生活。

社會局提醒本次地震造成住屋毀損達法定不堪居住程度者，可向所轄區公所提出申請災害救助，由區公所派員勘查給予安遷救助金，並運用重大災害賑災捐款專戶，提供下列慰問金或補助，以協助受影響市民度過此次困境。

台南市政府在地震後迅速啟動避難收容機制，除陸續依親之民眾外，目前尚有63名居民安置在楠西區「芒果農創玫瑰綠柏園觀光工廠」及玉井區「華都客棧」等2處收容處所，由市府團隊攜手國軍及民間志工提供各項生活照顧，市長黃偉哲感謝福農貿易股份有限公司董事長吳清綠董、綠柏園股份有限公司吳俊璋董事長無償提供綠柏園場地，與市府協力照顧災民。

地震發生後造成楠西區、玉井區部分地區停水、停電，為提供綠柏園收容民眾更妥善的照顧，社會局今天除出動行動沐浴車到場支援外，並協調國軍於綠柏園組裝「野戰移動式沐浴帳」供收容民眾沐浴使用，可以舒服的洗個熱水澡。

社會局另連結慈善團體現場煮食提供熱食，並自實物愛心銀行調撥八寶粥、各式餅乾等民生物資，同時結合志工、慈濟功德會及投入社政人力約330人共同陪伴關懷災民，期提供災民更完善照顧。

此次地震造成台南市房屋受損，市府為協助受災嚴重地區民眾，由社會局動員社工人力分別至收容所、醫院、受災民眾家裡進行關懷訪視，同時於玉井及楠西等區公所設置災民福利諮詢服務站，進行福利諮詢服務，累計關懷訪視50戶，關懷人數99人，福利諮詢服務378人。