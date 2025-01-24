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春節9天氣象預報 小年夜、除夕有寒流強風夾帶境外汙染

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局表示會持續關注春節期間的空氣品質變化，並加強各項應變措施。圖／台南市環保局提供
台南市環保局表示會持續關注春節期間的空氣品質變化，並加強各項應變措施。圖／台南市環保局提供

農曆春節9天連假明天開跑，台南市環保局表示已提前部署空氣品質管制措施，根據氣象預報，24日至29日台灣將受到多波冷空氣影響，天氣變化頻繁，小年夜至除夕（27日至28日），寒流來襲，強風可能帶來揚塵及境外汙染，家中老人孩童和敏感族群要注意。

市長黃偉哲呼籲市民，春節期間盡量使用大眾運輸工具，減少車輛廢氣排放，共同守護城市空氣品質，

環保局分析，本次春節期間的空氣品質整體不錯，春節前期（24日至26日）受冷空氣影響，擴散條件良好，空氣品質可維持在良好至普通等級。

小年夜至除夕（27日至28日），寒流來襲，強風可能帶來揚塵及境外汙染，短暫期間可能達到「對敏感族群不健康 」等級，請家中有老人及孩童等敏感族群應特別注意防護。

春節後期（29日後），弱冷空氣影響，擴散條件無明顯變差，空氣品質將保持在普通水準。

環保局長許仁澤提醒，空氣品質易受氣象條件變化影響，具不確定性，建議市民隨時關注最新空品資訊。可透過環保局官網、台南市環保局Facebook專頁、空氣品質監測網(https://airtw.moenv.gov.tw/)，或下載「台南環保通APP」，隨時掌握即時空品狀況；若空品不佳，應減少戶外活動並佩戴口罩做好防護。

台南市政府將持續關注春節期間的空氣品質變化，並加強各項應變措施，確保市民朋友度過一個健康、快樂的春節假期。

台南市春節連假氣象預報。圖／南區氣象中心提供
台南市春節連假氣象預報。圖／南區氣象中心提供
台南市環保局表示會持續關注春節期間的空氣品質變化，並加強各項應變措施。圖／台南市環保局提供
台南市環保局表示會持續關注春節期間的空氣品質變化，並加強各項應變措施。圖／台南市環保局提供

春節 環保局長 空氣品質

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