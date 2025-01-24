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嘉市捐贈開運年菜活動 溫暖420戶弱勢家庭與獨老

中央社／ 嘉義市24日電

嘉義市政府今天結合九華山地藏庵舉辦開運年菜捐贈及發送活動，募集年菜及祈福物資，由嘉義市餐飲職業工會協助料理，發送給420戶弱勢邊緣戶與獨居老人，傳遞社會暖流。

嘉義市長黃敏惠表示，年菜不僅僅是食物，更是一份愛的傳遞與團圓的象徵。在農曆年節，市府希望所有家庭都能感受到關懷。

黃敏惠感謝九華山地藏庵董事長黃俊森、嘉義市餐飲職業工會理事長林永承及許多民間人士與團體的鼎力支持，每年在春節前夕發放年菜，關懷弱勢，今年邁入第8年，隨著年菜送達每戶家庭時，送去的不僅是一份食物，更是一份祝福，讓受助者感受到來自社會的溫暖，也期許拋磚引玉，讓更多人加入關懷弱勢的行列。

黃俊森說，開運年菜捐贈連續舉辦8年，至今金額累積新台幣573萬4000元，共計3080戶受惠；今年度贊助年菜及開運加菜金合計84萬元，為讓受贈家庭能夠採買自己喜愛的年節食品，特別贈送開運加菜金1000元，以符合個別家庭所需，同時有獲贈「紅包」的喜悅感。

嘉義市社會處表示，今年的年菜分別是雞鳴報福（全雞）、好彩頭（蘿蔔糕）、魚躍龍升（魚）、香臘迎春（臘肉）、步步高升（蛋糕）、飽滿珍榖（白米）、大悲水以及加碼的1000元開運年菜金。

嘉義 年菜 開運

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