14公尺超大「魚頭君」漂浮台南運河日光浴 KUSO最佳釣點曝

台南市觀旅局以在地IP「魚頭君」為主角，在運河水面打造一個14公尺寬的大型氣偶，悠閒浮在水上面享受日光浴，即日起在中西區環河街運河河畔舉辦「如魚得水～跟著魚頭君來台南走春」活動，吸引許多遊客打卡。

展出地點在中西區環河街運河河畔（臨近廣8廣場），每日下午5時到10時點燈，魚頭君在燈光映照下展現與白天不同的風貌。

觀旅局長林國華表示，為了滿足民眾「釣魚頭君」的創意念想，活動現場特別設置了大型釣竿，讓大家可以在「最佳釣點」與魚頭君互動合影，鼓勵大家發揮KUSO創意並分享照片。此外，想搭乘運河遊艇近距離觀賞魚頭君的民眾，可提前預約2月5日前的運河航程，不僅能欣賞安平運河之美，還可與魚頭君氣偶合影。

市長黃偉哲表示，這次以「魚頭君」為主題的大型展出，展現了台南的在地創意與城市的慢活魅力。魚頭君懶散漂浮於運河，正如台南悠閒自在的生活氛圍，誠摯邀請大家在春節期間走訪台南，感受這裡的美好與舒適。

他還特別推薦大家趁機品嘗台南的虱目魚料理，從鮮煮、煎炸到滷製，無論是虱目魚粥、魚肚湯、煎魚肚，還是酥炸魚柳、魚丸湯等，處處展現台南人對虱目魚的熱愛與烹調巧思。

魚頭君的模樣讓不少網友聯想到台南小吃「浮水虱目魚羹」。觀旅局為此特別整理35家浮水魚羹的推薦地圖，供民眾按圖索驥。譬如保安路上的「阿鳳浮水虱目魚羹」，這家傳承超過60年的老店以在地虱目魚製成Q彈滑嫩的魚漿，搭配濃郁湯頭，加上香菜、薑絲與烏醋提味，堪稱台南經典美食。

觀旅局也推出「魚頭君春節年年有餘福袋抽獎活動」，民眾只需於「台南旅遊」粉絲專頁的專屬貼文上傳與魚頭君合照，並留言「台南魚頭君如魚得水」以及推薦一道台南美食或景點，即可參加抽獎。獎品包括首次亮相的造型頸枕、棒球款布偶、雙面漁夫帽、ICASH 2.0等，抽獎日期為2月20日，共計10組幸運得主。