0121大地震 臺南楠西客家聚落災損嚴重

114年1月21日凌晨發生的嘉南地震造成臺南市楠西災損嚴重，區域內全台最大、保存最完善的聚落建築群「鹿陶洋江家聚落」及鄰近油車江家2處客底聚落皆因強震，造成磚瓦掉落、梁柱龜裂，房屋結構受損，對在地聚落居民影響甚鉅。

臺南市客委會主委陳新裕22日親赴楠西2處客家聚落會同文化局文資處、鹿田里里長、立委林俊憲、陳亭妃及議員周奕齊助理勘災，並表示將全力支持災後復原工作，除瞭解高齡長者安置及鄉親生活需求，並協調里長於同一聚落內就近尋找安全住所安置高齡長者，以解決長輩不願意搬離原熟悉但卻有安全疑慮的居家生活環境之問題。同日下午會同文化局文資處專家逐戶勘查受損房屋，並協調受損嚴重建物緊急加固事宜。

陳主委表示，在文資委員會勘完畢，確認修復範圍及建議後，將由文化局提出修護計畫，轉請中央客委會及文化部協助處理。中央客家委員會除在震後第一時間主動關切外，亦已承諾將全力支持災後復原經費。

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