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地震台南近千戶通報受損 全台土木技師公會合力助評估
嘉南地震造成數以百計房屋受損，台南市土木技師公會發起號召各地技師支援「緊急評估」房屋受損狀況。公會理事長許引絃表示，地震發生當天到今天下午已接到900多件通報，北中南各大公會技師合作投入，預計在周日春節前完成。
許引絃指出，公會全聯會號召各地公會支援台南建築物災損評估，目前主要有高雄、台中、台北、新北、桃園等公會技師從各地趕來，每天有超過60名技師輪番支援，預計今天可以完成700件以上受損評估。
台南市工務局指出，通報建物受損經過現場評估建築物已無法繼續居住，嚴重程度到要求撤離屬於危樓的張貼紅單，受損嚴重但可修復的貼黃單，其餘多數屬「不危及居住安全輕微受損」例如磁磚剝落等。其他民生基礎設施26案及橋梁、道路隧道災情各1案。
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