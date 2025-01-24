地震台南近千戶通報受損 全台土木技師公會合力助評估

嘉南地震造成數以百計房屋受損，台南市土木技師公會發起號召各地技師支援「緊急評估」房屋受損狀況。公會理事長許引絃表示，地震發生當天到今天下午已接到900多件通報，北中南各大公會技師合作投入，預計在周日春節前完成。

許引絃指出，公會全聯會號召各地公會支援台南建築物災損評估，目前主要有高雄、台中、台北、新北、桃園等公會技師從各地趕來，每天有超過60名技師輪番支援，預計今天可以完成700件以上受損評估。