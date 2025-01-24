年節9天雲林雞豬蔬菜供應正常 價格平穩

年節期間家家戶戶辦年菜，豬雞蔬菜主要供應地雲林縣，縣長張麗善今早到西螺果菜市場、肉品市場及屠宰雞隻最大宗的立瑞畜產，了解供應量和行情。豬肉目前均價每公斤95.5元，年後也將維持在93元，蔬菜雞豬價格和供應量均穩定，請大家安心過年。

縣長張麗善說，國內3把菜和3隻豬就有1把或1隻來自雲林，為確保年節辦年菜高峰期能正常供應，穩定價格，今天率農業處長魏勝德等人，抵各大批發市場與畜牧場了解，期能確保供貨無虞，讓大家過個好年。

過年前受颱風影響菜價居高不下，但到過年前已漸回跌穩定，各種葉菜瓜果類交易均價已回到正常每公斤24元左右，西螺果菜市場董事長蔡德福表示，蔬菜供應量充足，目前每日平均交易量提高至900餘噸上下，往年慣例過年前幾天交易量會破千噸，已調加派人力控管，確保交易順暢，休市5天但供應量無虞。

隨後，一行人轉往雲林肉品市場，了解毛豬拍賣情況，總經理黃加安指出，平時日交易量約2400頭，過年前已提高3200頭，價格則持穩在每公斤100元以內；目前維持在約95.5元，肉品市場拍賣到27日，從28日起休市6天但供應無虞，甚至年後也與豬農及承銷商達成協調，價格跟數量將持穩，預估可維持在每公斤93元上下，請大家放心。

雲林土雞屠宰量最大的土庫立瑞畜產董事長王雅慧也表示，該公司每天屠宰8000隻雞，年節前增至1萬8000隻，除分銷全雞或分切雞也供應傳統市場；目前白色肉雞每台斤33.8元、有色肉雞（土雞）每台斤53元，供應量充足，若民眾不放心，可利用這兩天先行購買，以應年菜之需。