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年節9天雲林雞豬蔬菜供應正常 價格平穩

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
過年期間雲林豬肉供應量充足，且價格也仍平穩。記者蔡維斌／攝影
過年期間雲林豬肉供應量充足，且價格也仍平穩。記者蔡維斌／攝影

年節期間家家戶戶辦年菜，豬雞蔬菜主要供應地雲林縣，縣長張麗善今早到西螺果菜市場、肉品市場及屠宰雞隻最大宗的立瑞畜產，了解供應量和行情。豬肉目前均價每公斤95.5元，年後也將維持在93元，蔬菜雞豬價格和供應量均穩定，請大家安心過年。

縣長張麗善說，國內3把菜和3隻豬就有1把或1隻來自雲林，為確保年節辦年菜高峰期能正常供應，穩定價格，今天率農業處長魏勝德等人，抵各大批發市場與畜牧場了解，期能確保供貨無虞，讓大家過個好年。

過年前受颱風影響菜價居高不下，但到過年前已漸回跌穩定，各種葉菜瓜果類交易均價已回到正常每公斤24元左右，西螺果菜市場董事長蔡德福表示，蔬菜供應量充足，目前每日平均交易量提高至900餘噸上下，往年慣例過年前幾天交易量會破千噸，已調加派人力控管，確保交易順暢，休市5天但供應量無虞。

隨後，一行人轉往雲林肉品市場，了解毛豬拍賣情況，總經理黃加安指出，平時日交易量約2400頭，過年前已提高3200頭，價格則持穩在每公斤100元以內；目前維持在約95.5元，肉品市場拍賣到27日，從28日起休市6天但供應無虞，甚至年後也與豬農及承銷商達成協調，價格跟數量將持穩，預估可維持在每公斤93元上下，請大家放心。

雲林土雞屠宰量最大的土庫立瑞畜產董事長王雅慧也表示，該公司每天屠宰8000隻雞，年節前增至1萬8000隻，除分銷全雞或分切雞也供應傳統市場；目前白色肉雞每台斤33.8元、有色肉雞（土雞）每台斤53元，供應量充足，若民眾不放心，可利用這兩天先行購買，以應年菜之需。

張麗善表示，除了蔬菜，雲林養豬量達153萬頭佔全國29.4%，雞隻約1千萬隻，鴨鵝水禽約284萬隻，約佔全國30.9%，今到各批發市場及畜產商了解後，供應量很充足，價格也平穩，請大家安心過年，一家團圓享受豐盛的年菜。

雲林肉品市場今天一開賣，價格均在每公斤90元間盤旋，好的豬也都能突破百元大關。記者蔡維斌／攝影
雲林肉品市場今天一開賣，價格均在每公斤90元間盤旋，好的豬也都能突破百元大關。記者蔡維斌／攝影
立瑞畜產屠宰線因應年節高需求量，單日屠宰量大幅增加，各生產線全面產動生產。記者蔡維斌／攝影
立瑞畜產屠宰線因應年節高需求量，單日屠宰量大幅增加，各生產線全面產動生產。記者蔡維斌／攝影
西螺果菜市場的供應量足，菜價也已回軟，請大家安心選購。記者蔡維斌／翻攝
西螺果菜市場的供應量足，菜價也已回軟，請大家安心選購。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善到雲林肉品市場了解豬隻拍賣情況，並感謝承銷商年節正常供應，穩定市場。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善到雲林肉品市場了解豬隻拍賣情況，並感謝承銷商年節正常供應，穩定市場。記者蔡維斌／攝影

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