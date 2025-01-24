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民眾過年北港朝天宮參香 建議走媽祖大橋避車潮

中央社／ 嘉義縣24日電
北港朝天宮香客絡繹不絕。聯合報系記者陳雅玲／攝影
北港朝天宮香客絡繹不絕。聯合報系記者陳雅玲／攝影

每年過年雲林縣北港朝天宮參香車潮往往回堵至北港溪南端嘉義縣縣道159線，排隊車龍超過3公里，警方建議信眾改循其他替代道路如媽祖大橋進入北港，避免徒耗數個小時於車陣中。

嘉義縣警察局朴子分局今天發布新聞稿表示，前往北港朝天宮參香信眾，除了沿縣道159線排隊進入朝天宮停車場外，還可以從六腳鄉走145縣道經媽祖大橋進入北港地區或前往糖廠停車場停車。

民眾也可將車輛停放於新港鄉南港水仙宮停車場，再由水仙宮堤防步道步行20分鐘就能到北港朝天宮。

此外，由北部縣市南下的信眾，可考慮即早改走台19線或縣道145線南下進入北港鎮，以避開由國道1號下嘉義交流道西行縣道159、164線的大量車潮。

朴子分局表示，為維護春節連假期間車流順暢，1月26日至2月2日將於北港大橋南端彈性實施交通疏導管制措施並加派警力疏導車流，民眾請配合警方彈性管制措施，隨時收聽警廣以掌握最新路況，或善用各類道路搜尋APP確認路況，節省行車時間。

停車場 北港朝天宮 嘉義

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