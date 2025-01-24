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中央補助5億！南市台17省道跨運河臨安橋改建 提前今通車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
斥資5億元改建，台17線省道串聯南市中西區和安平區的臨安橋今天開放通車。圖／台南市府提供
斥資5億元改建，台17線省道串聯南市中西區和安平區的臨安橋今天開放通車。圖／台南市府提供

斥資5億元、歷時1年多改建，台17省道南市通往安平區、中西區的主要幹道臨安橋，橋梁主體工程已完成，並在今天開放通行，趕在農曆春節前通車，方便民眾到台南旅遊走春。

市長黃偉哲今天視察臨安橋開放前的整備工作，並感謝工作團隊戮力達標，臨安橋使用逾36年，改建經費5億元，由中央全額補助，原本預計2025年5月全部完工，今日先開放主橋讓車輛通行，後續才能封閉便橋並繼續施作人行道

黃偉哲說，臨安橋是來往安平區、中西區的重要道路，平常車流量相當大，顧及通行安全，歷經896工作天，終於能在今年春節前以新面貌迎接返鄉及春遊的民眾。

工務局指出，台17線臨安橋因老舊劣化在2013年被評估為危橋，帽梁開裂恐有落橋危險，且現況橋梁底過低，影響安平運河遊船通行河程，經市府向中央爭取經費，獲交通部全額約5億元經費的補助，2023年9月封閉舊橋後進行改建工程。

工務局長陳世仁說明，新橋長度為200公尺，寬度為32.4公尺，配置單向各2車道加2機慢車道及人行道，並增設左轉專用車道，橋上設有人行道及自行車道，未來將與周邊的安平舊城區、水路觀光串聯，為台南市打造更多元的交通選擇。

目前新橋的行人道尚未完工，市府已安排便橋上的人行道供行人使用，並設有清晰的交通指引，確保市民的出行不受影響，並安排義交人員全天24小時於道路路口指揮交通，降低對交通的衝擊。

另臨安橋抬高通車後，橋上通行舒適安全、橋下打通運河遊船瓶頸路段後，將延伸至中國城碼頭，使安平舊城區與中國城、沙卡里巴，能以水路運輸連結，重現安平運河百年風華，觀光及安全更升級，成為台南市的一大亮點建設。

斥資5億元改建，台17線省道串聯南市中西區和安平區的臨安橋今天開放通車。圖／台南市政府提供
斥資5億元改建，台17線省道串聯南市中西區和安平區的臨安橋今天開放通車。圖／台南市政府提供
斥資5億元改建，台17線省道串聯南市中西區和安平區的臨安橋今天開放通車。圖／工務局提供
斥資5億元改建，台17線省道串聯南市中西區和安平區的臨安橋今天開放通車。圖／工務局提供

人行道 台南 車道

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