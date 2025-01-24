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嘉義縣「爛路王」趕在年前完工 地方盼命名為打貓大道

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣道164線趕在年前完成路面工程，全線開放通行，縣長翁章梁（左二）今天視察工程進度。記者黃于凡／攝影
嘉義縣道164線趕在年前完成路面工程，全線開放通行，縣長翁章梁（左二）今天視察工程進度。記者黃于凡／攝影

嘉義縣道164線是民雄鄉連接國道1號重要幹道，因路基問題及重車頻繁碾壓，路面龜裂崎嶇不平，被民眾譏為嘉義「爛路王」，中央及縣府斥資逾億元重建道路，縣長翁章梁今天視察工程，路面趕在農曆年前先行完工開放通行，地方盼命名為打貓大道。

翁章梁說，縣道164線鄰近工業區有許多重車行駛，過去道路路基有問題，造成重車碾壓後路面龜裂等問題，向中央爭取經費，再加上縣府自籌共斥資1.1億元，採用再生工法強化路基，將刨除掉的瀝青鋪在底層，上方採用強化釐清抵擋重車碾壓。

翁章梁也說，為提升交通安全，特別針對轉彎路口做路型設計，也在道路兩側規畫人行道、停車空間，從民雄陸橋至國道1號民雄交流道910公尺，是非常重要交通要道，希望重新整理後讓道路更穩固，也符合實際使用需求，提升道路交通安全。

建設處長郭良江說，民雄交流道縣164人本路廊整合計畫，趕在農曆年前完成路面工程，開放全面通行，採改質IV-F型瀝青混凝土與冷拌再生瀝青混凝土，提升大貨車承重能力、耐久性能，也改善路口設計提升交通安全，人行道及植栽預計在3月底前完工。

民雄鄉長林于玲說，縣道164線是民雄鄉通往新港鄉重要幹道，也是串連國道1號及國道3號道路，原名為民新路，希望道路完工後，爭取命名為「打貓大道」，並在道路兩旁設置公共藝術，提升民雄鄉整體形象，將請託議員在議會提議爭取預算。

嘉義縣道164線被譏為爛路王，縣府向中央爭取經費共斥資1.1億元，趕在年前完成路面工程開放通行。記者黃于凡／攝影
嘉義縣道164線被譏為爛路王，縣府向中央爭取經費共斥資1.1億元，趕在年前完成路面工程開放通行。記者黃于凡／攝影
嘉義縣道164線路面重新刨鋪，道路兩側新設人行道及停車空間。記者黃于凡／攝影
嘉義縣道164線路面重新刨鋪，道路兩側新設人行道及停車空間。記者黃于凡／攝影
嘉義縣道164線趕在年前完成路面工程，全線開放通行，縣長翁章梁（前排左三）今天視察工程進度。記者黃于凡／攝影
嘉義縣道164線趕在年前完成路面工程，全線開放通行，縣長翁章梁（前排左三）今天視察工程進度。記者黃于凡／攝影

人行道 國道 瀝青

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