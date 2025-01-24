大埔地震..何故台南楠西房子震損嚴重？ 工務局：多為磚造

嘉義大埔地震發生後，造成鄰近台南市山區房屋受損，南市府目前共接獲各區建築物災損通報2650件，為加速作業，各地專業技師公會協助台南災區作業，總計3天來已有超過280人次到災區實施緊急評估受損房屋工作，另也加速拆除倒塌磚牆，再由國軍弟兄接續清運大型磚造物。

工務局表示，除台南市土木結構技師公會及建築師公會實施緊急評估受損房屋外，高雄市、台中市、桃園市、新北市、台北市等專業技師公會也支援加入台南災區作業，3天來已實施緊急評估的災損房屋有1724件，其中紅單195件、黃單493件。

工務局說，本次受損因鄰近震央，不少老舊加強磚造或磚造房屋受損較為嚴重，屋瓦掉落、牆壁龜裂，甚至有房屋倒塌的情況。由於這些建築物多為早期建造，耐震能力相對較不足，加上頂樓屋突層多為磚構造，在地震中更是首當其衝，發生裂損甚至倒塌。

工務局長陳世仁也指出，這次災區許多民房倒塌的磚牆，都需要靠人力進入拆除，和0206震災維冠大樓可用大型機具拆除不同，需耗費更多人力和時間。