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台南市農業局今明新化農會前舉辦「蛇prise青農市集」
台南市政府農業局贊助新化區農會今明兩天上午在農會前舉辦「蛇prise青農市集」，提供民眾選購新鮮農特產品，希望支持在地青年農民、推廣「吃在地、吃健康」的安心食材理念，讓更多人認識並多吃在地農產。
這次市集展售有機蔬果、蜂蜜、竹薑及各類小農加工品。上午還安排花藝老師涂譯心開「招財納福蔬果創意盆栽」教學課程。結合當地農民栽培的蔬果與觀葉植物，融入新年招財納福的民俗文化，教導參與者製作獨具意義的植栽作品，為家中增添新春氣息與祝福。
農業局代局長陳仲杰表示，農業局一直致力協助在地青農拓展銷售管道，推廣安心食材和健康飲食概念，透過輔導農會設置常態性市集，讓消費者更方便地購買安全、新鮮的農產品。
新化農會前廣場每周六上午設有青農市集，提供青年農民展示與銷售平台，鼓勵更多人投身農業，促進地方農業發展。農會表示，市集已累積眾多忠實顧客，固定採購優質農產品。平日農會的大目降好農市也有販售青農現採的蔬果，歡迎民眾隨時選購在地優質農產。
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