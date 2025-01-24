中央前贍補助！斥資2.4億 台南最精華東區青年路停車場啟用

為紓解台南市東區停車一位難求，斥資2.4億元的東區青年路多目標立體停車場今天完工啟用，可增加汽車200席、機車45席，當地寸土寸金，市府將一樓規畫為活動中心，當地停車困難和里民活動空間一併解決，是地方的大喜事，圍下里長石桂霖說，地方期待立體停車場和活動中心已經很久，以後辦活動場地和停車都解決了。

台南市長黃偉哲表示，東區人口稠密、寸土寸金，停車空間較為不足，因此市府積極向中央爭取補助來興建立體停車場，停車場一樓則規劃為里民活動中心，兼顧停車及居民休閒活動需求，這座立體停車場的建設經費，有來自於中央的前瞻計畫補助，搭配地方配合款才得以完成。對於近來中央總預算遭到無差別刪減，可能嚴重影響到中央未來可補助地方的經費，表示非常遺憾。

交通局指出，該停車場工程經費約2.41億元，由中央前瞻預算補助0.81億元，地方自籌1.6億元，2021年12月開工，去年10月竣工，設置地上4+R層，地下1層的立體多目標停車場，完工後的立體停車位增至200席，機車停車有45席。

立體停車場的1樓設置東門圍下里聯合活動中心，為當地民眾提供聚會場域，土地效益發揮到極致，且停車場內部保留了85年的老榕樹，結合里民活動中心塑造出中庭廣場綠意盎然的生態氣息。

交通局長王銘德說明，停車場的亮點包括內部採用高強度耐磨的硬化地坪，除了可延長使用壽命，也可減少停車場內部車輛行駛產生的噪音；透過正立面的鋁遮陽板不同角度的設計，也能減少停車場內部燈光照射，降低外部影響，也已同步由委外經營廠商設置智慧停車管理系統。

交通局說明，東區青年路立體停車場位在東區與中西區交界處，距離台南火車站後站僅750公尺，鄰近知事官邸、北門路與育樂街商圈，停車需求相當高。中央核定台南市13座立體停車場補助經費，過年後台南市文化中心立體停車場也將啟用。