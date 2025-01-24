影／嘉南震災台南玉井近180戶損毀 今起發震災慰問金

嘉南震災台南災區玉井今天區公所發放震災慰問金，到今天最新的統計：受損最嚴重、要求撤離的紅單住宅有51戶、每戶每人兩萬元最多發放5人，建築物受損但可修繕的黃單125戶、每人4千元。因災區還在全面清查、受災人數還可能增加。

區長顏振羽表示，明天金融機構就停止上班，希望災民能夠盡快來領取以備過年所需，公所已經預備300多萬元現金，請警方協助戒護，明天也會加班、持續聯絡還沒有來領取的災民，實際受災的住戶還在持續確認。

這次地震造成玉井區多處建築物受損，災情嚴重。區公所表示，為關心災後民眾生活，配合市長黃偉哲的指示迅速災後援助，今天啟動慰問金發放作業，協助災民渡過困難，過個溫暖的春節。

顏振羽呼籲社會各界共同關心災民，感謝所有支持與協助的單位與志工、民眾。市府秘書長方進呈到場督察發放慰問金發放現場動線，民眾能快速領取慰問金。不過今天上午多數民眾都還在整理家園、還沒有到場。

市長黃偉哲表示，除發放慰問金將持續關注災後重建，並協助災民恢復家園。會持續提供援助，確保每位災民都能感受到社會的關懷與支持，幫助他們早日度過難關，迎接新的一年。