不同領域的雲林海口人 拍攝影片為海口新經濟吐心聲

隨著氣候環境變遷影響養殖，雲林縣台西地區一群青漁、青農和民代、創生青年最接受一項以「海口新經濟契機」為題訪問，拍成影片表達心聲，並探索太陽能光電發展的可能性，他們期望透過養殖升級及綠能新產業翻轉海口，吸引青年返鄉，重建海口新經濟。

這支影片以台西養殖與農漁現況為背景，受訪者包含台西地區醫師、農漁養殖業者及地方創生成員等多人，發表個人心聲與看法，期待透過綠能產業轉型，帶給台西新契機，台西鄉代也是養殖戶的陳文求指出，近年來氣候變遷及環境污染，養殖業發展確實遇上瓶頸，連帶影響海口經濟，他認為提升養殖六級化，並引進新產業才會有新出路。

醫師丁英仙及鄉民何淳熙、丁武雄等人也認為，台西需要轉型，尋找新的經濟模式來應對當前的挑戰。發展太陽能不僅能提升能源自給率，也能創造更多就業機會，吸引年輕人回鄉，為偏鄉注入新血，才有轉機。

對於近年來沿海太陽能推展並不順利。陳文求指出，政策推行速度應再加快腳步，水產養殖也要同步升級，對農漁業生產條件較差的「不利耕作區」發展光電，讓「廢地再利用」重現生機，回應農村人口老化，增加農漁民收益，他個人深表贊同，但政策要明確，不要讓地方陷於「要進不進、要退不退」的窘境，才能讓綠能發展與農漁養殖形成良性互動。

推動地方創生的許宇昇與洪立齊等人則認為，漁、電可併行發展，透過與社區合作，促進資源有效利用，提升競爭力，才可讓台西朝新經濟發展。NEFIN立盈綠能業者也希望能與居民攜手創造共贏局面。