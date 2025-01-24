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地震災損！台南楠西、玉井民宅紅黃單已達688戶 財稅局主動辦減稅

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
0121地震台南市受損房屋 ，台南市財稅局表示會主動依紅黃單減免稅捐民眾免申請。本報資料照片
0121地震台南市受損房屋 ，台南市財稅局表示會主動依紅黃單減免稅捐民眾免申請。本報資料照片

0121地震造成台南市楠西及玉井山區多處建物民宅受損，截至昨天共接獲各區建築物災損通報2650件，已由土木、結構技師公會及建築師公會實施緊急評估災損房屋1724件，其中紅單195件、黃單493件，市府表示為減輕受災戶的租稅負擔，由財稅局主動辦理減免房屋稅及地價稅，免由受災戶個別向財稅局提出申請。

財政稅務局長李建賢說，顧及災區納稅人不便及困難，主動協助受災稅捐減免，市長黃偉哲責由財稅局依市府張貼的受損房屋危險標誌「紅、黃單」資料，主動辦理減免房屋稅及地價稅。

房屋稅方面「紅單」自114年期起免徵，「黃單」自114年期起減半課徵。至於地價稅，「紅單」資料，就該屋坐落的土地114年免徵地價稅。

地震 建築師 房屋 災損

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