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年輕新血注入 8年級生朱惠君接任嘉市府新聞聯繫科長
嘉義市長黃敏惠今天任命8年級生朱惠君調升觀光新聞處新聞聯繫科長，成為觀新處最年輕的中階主管。朱惠君感謝市長與處長張婉芬信任，託付重責，用文字影像記錄城市再造與改變，讓外界看到嘉義市。
黃敏惠說，市府團隊近期經歷一波公務人員退休潮，年輕新血的加入不僅為團隊注入活力，更是推動「再造嘉義」重要契機。勉勵年輕公務夥伴，莫忘初衷，秉持為民服務的熱誠，在這支有溫度的戰鬥團隊，展現年輕世代的創意與活力。
張婉芬期許朱惠君善用多元行銷載體，創新傳播方式，傳遞政策核心價值，提升民眾認同感與參與度，展現市府團隊專業，打造市府與市民、媒體及外界溝通的橋梁。
朱惠君、81年次、政大新聞學系畢業，有新聞傳播專業。任公職前曾任外商公司數位內容編譯、數位行銷等職務。因對新聞工作憧憬，報考公務員新聞行政職系，2021年通過高考，2022年進入市府服務。
朱惠君期許自己面對數位科技日新月異，媒體行銷樣態與載體多元多變下，將嘉市故事透過更生動、更貼近民眾方式分享給更多人。
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