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麗明營造出品...嘉市陽明醫院新醫療大樓「曲線牆面」吸睛 開幕時間曝
嘉義市陽明醫院買下林綜合醫院，成立27年，為因應門診住院患者增加需求，4年前在隔壁基地建12層現代化醫療大樓，由蓋台中歌劇院的麗明營造公司興建，大樓完工最近拆除鷹架，曲線牆面亮眼外型吸睛，院方預計今年先開放地下停車場，地上醫療樓層預計明年開幕。
陽明醫院院長謝景祥醫師說，建築師蘇杰明是他嘉義西區扶輪社社友。多年來一直灌輸他一個觀念，「城市美學是你的社會責任」。在多年的薰陶下，他接受蘇建築師觀念，同意這個嶄新的設計。
這面牆沒有一個地方是直線，在3個維度都是曲線，建造非常困難。幸好蓋出台中歌劇院麗明營造董事長吳春山在偶然的機會，看到這個設計圖非常驚艷，吳董事長說，他就是對蓋出漂亮建築有濃厚興趣。
謝景祥非常開心能夠委託麗明營造承造。雖然疫情期間缺工缺料，麗明營造還是一步一步的，把這棟美麗的大樓蓋起來，他很欽佩麗明營造對工程安全一絲不苟態度。建案榮獲勞動部去年優良工程金安獎第1名。
謝景祥希望1年後，這棟大樓開幕後，陽明醫院除了為市民提供優良安全的醫院，也提供美麗建築療癒人心。新大樓地下4層停車位共114個，地上建築物12層，樓地板面積3863坪，今年會先開放地下停車場。地上醫療樓層預計明年開幕。
謝景祥1998年創立陽明醫院，2004年買下林綜合醫院，2005年2月遷至市政府南側吳鳳北路現址，從骨科專科醫院轉型為綜合醫院，2020年新醫療大樓動工，為地下4層地上12層建物，位在市中心交通方便，醫院定位地區醫院不斷成長，協助市府推動公共衛生業務，為市民顧健康。
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