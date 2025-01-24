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熄燈倒數！嘉義市老字號「錦城可魯租書坊」藏書1折出清 書迷搶打包

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市錦城可魯租書坊過年後2月2日結束營業，即日起全館小說漫畫1折出清，在地網紅柯莉絲汀也來搶購。記者魯永明／攝影
嘉義市錦城可魯租書坊過年後2月2日結束營業，即日起全館小說漫畫1折出清，在地網紅柯莉絲汀也來搶購。記者魯永明／攝影

嘉義市錦城可魯租書坊經營20年，擁有近1萬5千名會員，去年10月公告，拆賣全館書籍，過年後2月2日結束營業，吸引大批來自各地漫畫小說迷搶書，即日起全館小說漫畫1折出清，吸引書迷湧入搶購。

錦城可魯租書坊藏書超過20萬本，去年10月全館書籍拆賣後，即有包含市長黃敏惠、新竹市教育處長林立生等許多書迷前來搶購，也有許多老客人來懷舊，甚至成為網紅熱門打卡懷念景點。

老闆孫世昌感謝書迷20年來的照顧，目前少女漫畫、言情小說、武俠小說、翻譯文學和BL都還有很多庫存，歡迎有興趣的朋友來選購。

孫世昌說，經營超過20年，許多客人已經聯絡不上，若曾經在可魯租書辦過會員有儲值金未用完，請趁過年前來退回現金或換購書籍。

讓孫世昌訝異的是，當初接手就是二手書的遠流出版金庸作品，經過超過20年翻閱，破爛不堪，但開賣第1天仍有愛書人不遠千里購買收藏。反倒是黃易作品因大師過世後出版社經典再版，書迷大多擁有，目前仍在店內書架。

孫世昌說，女生喜愛的BL漫畫、小說，言情小說和武俠以及文學類書籍庫存還有。過年前降至1折出清，歡迎老會員以儲值金換書或退費，更歡迎愛書人來搶購。

嘉義市錦城可魯租書坊去年10月公告，拆賣全館書籍，過年後2月2日結束營業，即日起全館小說漫畫1折出清，吸引書迷湧入搶購。記者魯永明／攝影
嘉義市錦城可魯租書坊去年10月公告，拆賣全館書籍，過年後2月2日結束營業，即日起全館小說漫畫1折出清，吸引書迷湧入搶購。記者魯永明／攝影
嘉義市錦城可魯租書坊去年10月公告，拆賣全館書籍，過年後2月2日結束營業，即日起全館小說漫畫1折出清，吸引書迷湧入搶購。記者魯永明／攝影
嘉義市錦城可魯租書坊去年10月公告，拆賣全館書籍，過年後2月2日結束營業，即日起全館小說漫畫1折出清，吸引書迷湧入搶購。記者魯永明／攝影
嘉義市錦城可魯租書坊去年10月公告，拆賣全館書籍，過年後2月2日結束營業，即日起全館小說漫畫1折出清，吸引書迷湧入搶購。記者魯永明／攝影
嘉義市錦城可魯租書坊去年10月公告，拆賣全館書籍，過年後2月2日結束營業，即日起全館小說漫畫1折出清，吸引書迷湧入搶購。記者魯永明／攝影
嘉義市錦城可魯租書坊去年10月公告，拆賣全館書籍，過年後2月2日結束營業，即日起全館小說漫畫1折出清，吸引書迷湧入搶購。記者魯永明／攝影
嘉義市錦城可魯租書坊去年10月公告，拆賣全館書籍，過年後2月2日結束營業，即日起全館小說漫畫1折出清，吸引書迷湧入搶購。記者魯永明／攝影

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