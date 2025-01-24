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嘉義東石農地擬建養雞場 4村居民抗議

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣東石鄉擬新建養雞場，許多村民昨天拉起白布條激動抗議。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉擬新建養雞場，許多村民昨天拉起白布條激動抗議。記者黃于凡／攝影

嘉義東石鄉港口村一處農地擬新建大型養雞場，港口村長丁振館昨天率眾到新建養雞場場址抗議，鄰近鰲鼓村、溪下村、頂揖村等村長及村民都到場，高舉白布條抗議雞屎惡臭汙染環境，反對設置養雞場。業者承諾，因村民不同意新建養雞場，未來將種植作物。

丁振館、鰲鼓村長李銘春、溪下村長張雙居、頂揖村長張麗霞，以及民進黨嘉義縣黨部主委、東石鄉民代表徐明勳等人與村民拉起白布條抗議，憂惡臭飄散至鄰近村落，呼籲業者不要在港口村蓋養雞場，避免未來民怨而引發更激烈抗爭行動。

張姓業者說，原在朴子市崁後里經營一座養雞場，擴大規模到東石買6分農地，將斥資上億元新建密閉水簾式養雞場，飼養7萬隻雞，雞屎由專門設備直接堆肥，不會排地產生惡臭；目前花費1千多萬元買地及填土，也已購買設備，因村民抗議將改種作物，設備會想辦法出售。

丁振館說，若業者堅持要蓋養雞場，就要到對面土地搭營，每天放鞭炮把雞嚇死。猿樹社區發展協會理事長黃國禧說，村民不同意新建養雞場，為了地方和諧發展，昨天與業者到東石鄉公所協調，未來土地不能作為養雞相關使用。

農業處表示，養雞場場址位於東石鄉鰲鼓小段33、34地號，業者符合資格提出申請，去年核准農業用地作農業設施容許使用，目前業者已在半年內向公所申請建照，後續由公所核發建、使照，農業設施容許都持續有效，希望業者與地方善盡溝通。

嘉義 東石 農地

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