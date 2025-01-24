鳳梨葉纖維製衣帽 農廢變綠金

雲林縣第1套世界級的鳳梨葉自動化取纖循環場將設在古坑永興農場，農糧署昨天舉辦啟動說明會，展現在同一套機器完成抽取纖維、絲線，再織成衣帽、人工皮革等，且可發酵成肥料，初期可處理千噸以上的農廢；雲林縣政府今天將與工研院等簽合作備忘錄（MOU），打造零農廢目標。

農糧署副署長姚志旺指出，雲林鳳梨種植面積逾880公頃，採收後留下大批根莖葉片，媒合虎尾科大、紡織產業研究所，建立在地的植物纖維產業鏈，活化鳳梨剩餘資源，成功研發自動化取纖系統，在雲林打造首座區域型農廢處理場。

虎科大教授羅朝村指出，植物纖維不好處理，一直被視為廢棄物丟棄，其實鳳梨纖維具很好韌性、彈性且涼爽，是紡織業不可多得的好原料，鳳梨葉片經取纖等加工程序可製作成紗線，再製成衣帽及編織提袋等紡織品。

立委劉建國說，該自動化系統政府可補助約8成，不但可製成多樣化產品，抽纖後所產生的渣料，也可產製酵素、飼料及人造皮革等加值化產品，未來香蕉皮等農廢都可轉換成植物纖維產品，提升農廢循環價值。

永興農場理事主席黃威騰指出，以往鳳梨葉只能棄置田內當堆肥，這套設備建置後，全株鳳梨都可再利用，做到零廢棄，可解決頭痛的農廢，未來可擴展成區域性的多元化處理場。

雲林縣長張麗善表示，2023年就針對鳳梨剩餘資材再利用成立產官學研推動小組，期待透過MOU的簽署，集結各方專業深化合作，建立循環經濟模式、人才培育、技術研究等，以利農業環境永續。