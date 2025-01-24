台南震災戶重建 藍黨團籲提高補助金

嘉義大埔地震重創台南山區，通報屋損達2450戶，市府委由土木技師公會評估，匡列房屋修復費用高達11億元，南市決比照0206地震對紅單、黃單每戶最高發給10萬元及2萬元，重建、修繕最高補助300萬元、200萬元，市議會國民黨團認為物價漲很多，要求提高補助；市府說，會依個別屋況評估，並公布捐款專戶請大眾協助。

台南市依受傷程度發放3萬元至50萬元的慰問金，經專業技師鑑定建物，對張貼紅單且撤離的住戶，每人發給2萬元，每戶最高10萬元；張貼黃單家戶，每人發給4千元，每戶最高2萬元；楠西市場因地震無法營業的攤商，提供每月2萬5千元營業損失補助兩個月，趕春節前今天完成發放。

另協助災民重建家園，市府比照2016年0206震災提供補助，修復可申請最高200萬元補助，拆除最高補助300萬元；截至昨天下午3點已緊急評估災損房屋1199件，紅單156件、黃單384件，其中楠西紅單113件、黃單285件，玉井紅單41件、黃單89件。

國民黨團昨天舉行記者會，要求市府善用「0206善款」照顧0121災民，帳戶還有12億元，市政府不應跟災民斤斤計較；楠西區黃姓災民說，和9年前相比通膨不少，加上楠西老年人口多，希望政府補助高一點，各界也能夠多幫忙。

市府祕書長方進呈說，0206時只有紅單受災戶有發放慰問金，此次市長黃偉哲指示黃單者也發放慰問金，且災民緊急安置費用都由市府支付，重建拆除及修繕金額是比照0206震災，受災戶有特別狀況會列入評估。

南市府表示，技師公會評估需要耐震補強或是拆除重建的建築物，經費預估匡列11億，再加上受災戶安置、慰助等，恐已超過「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」（原0206震災害捐款專戶）目前剩餘的12億餘善款。

嘉縣府表示，大埔鄉公所統計受損民宅約110戶，委託專業技師公會鑑定中，若為紅、黃單將補助慰問金，金額比照台南。