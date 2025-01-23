台南震後受損鑑定 台中結構技師曝慘況：逾1400房待勘

日前嘉義發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市楠西區民宅受損嚴重，台中市長盧秀燕致電台南市長黃偉哲關心後，指示都發局委請台中市結構技師公會支援，協助完成建物安全鑑定692案，仍有逾1400件待勘查，將加派第2波結構技師支援。

台中市都發局長李正偉說，台中市結構技師公會21日出動逾10名結構技師，協助台南通報數量最多的楠西區鑑定受損房屋，經與台中市結構技師公會理事長許庭偉聯繫，公會兩日勘災鑑定，共完成692件勘查，因案件數持續增加，技師將可能犧牲年假勘查任務。

李正偉指出，隨著勘查區範圍擴大，許多民眾憂慮居住安危，因此申請勘驗件數持續增加，累計逾1400案，除了結構技師公會外，市府也將聯繫土木技師及建築師等公會，委請協助增派專業技師馳援，以利民眾災後作業。

許庭偉表示，21日建物勘查鑑定計完成黃單78戶，紅單32戶，受損但不影響結構65戶，合計175案；22日則完成黃單163戶，紅單58戶，受損但不影響結構296戶，合計517案，將持續協助災民完成各項鑑定作業。

台中市土木技師公會理事長林育信指出，公會目前負責玉井區災損鑑定作業，於這兩日就有20多名土木技師在玉井區勘查鑑定，待玉井區的任務告一段落，預計1月25日也將合併協助辦理楠西區的勘災鑑定。

台中市建築師公會理事長虞承宗表示，可視災區需要，該公會將因應增派專業建築師支援勘災鑑定。