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不曾務農…許智評12年磨一劍 獲小番茄評比冠軍原因曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
土庫鎮民許智評12年來用心栽培小番茄，拿下農改場評比冠軍。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮民許智評12年來用心栽培小番茄，拿下農改場評比冠軍。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫農民許智評曾從事汽車業，投入小番茄溫室種植12年，堅持無毒友善農法並用心研究，搖身成為小番茄達人，在今年台南農改場小番茄評比競賽奪冠，所得獎金並捐助育幼院，他表示，將持續用心栽種出品質更好的聖女果。

51歲的許智評國中畢業後，北漂工作，經歷過汽車學徒、經營釣魚池，甚至當過當鋪收當人員，12年前放棄數百萬年薪，回鄉從農，當年正值種植小番茄熱潮，農業門外漢的他一頭栽進農業世界，開始學種小番茄。

他虛心向農業前輩、朋友等求教，只要農會等單位開課傳授農業知識，他從不缺席，從基礎到實務，他不斷從失敗中求進，他認為任何知識都是他成長的養分，所以像海綿一般不斷吸收新知，也不斷從實務中力求進步。

幾年下來，他逐漸領悟種植小番茄竅門，更擁有自己門道，他始終堅持站在消費者立場，來思考植方向，他說，「消費者喜歡，才是王道」，所以堅持友善農法，種出好番茄。

小番茄的宿敵「銀葉粉蝨」他不使用農藥，改以無毒柑橘精油防治，成本雖貴一點，但安心安全才是首要目標。他透露，番茄培育溫控和濕度很重要，此外保持通風，也是小番茄能否豐收的關鍵。

多年經驗讓許智評頗具信心，他參加台南農改場小番茄評比競賽，以平均糖度11.0°Brix、平均單果重7.4公克，總分94.5分奪冠。他欣喜種出好成績，即拿出部分獎金，與土庫的青農好友黃致榮、黃贊文，一起將物資、紅包送至一心育幼院分享喜悅。

許智評說，奪冠是對個人用心的肯定，他不會因此自滿，更重要的是如何種出更好吃的聖女果，贏得消費者肯定；農會出身的土庫鎮長陳特凱指出，這是鎮內開始種小番茄以來，首位奪冠的農民，鎮民與有榮焉。

農改場 農民 雲林

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