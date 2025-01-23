快訊

住蘇聯？川普「大清洗」各機關1類部門 再威脅未舉報抗命者下場慘

頭城名店前車禍「砂石車連撞3車」現場畫面曝 議員座車慘被夾三明治

地震楠西住家被貼紅單！台南議員周奕齊也忙著協助災民

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員周奕齊（左二）也是這次震災的受災戶，但和服務團隊投入災情更嚴重的鄉親為主。圖／周奕齊提供
台南市議員周奕齊（左二）也是這次震災的受災戶，但和服務團隊投入災情更嚴重的鄉親為主。圖／周奕齊提供

嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生規模6.4地震台南市楠西、玉井區多處傳出災情，台南市議員周奕齊也是震災受災戶，他跟父母、妻小同住的楠西區住處，因地震導致多處毀損，經土木技師公會與結構工程技師公會鑑定後也遭貼紅單，另外玉井區服務處的廚房廁所也因地震下陷龜裂，他請親友分攤善後，他和團隊先協助災情更嚴重的鄉親。

台南市府宣布啟動「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」發放「地震受傷慰問金」及「受災戶慰問金」給受災戶，周奕齊肯定市府團隊動員能力，但農曆春節將屆，災民卻要煩惱沒錢重建，他請市府相關局處，全力在年前發放慰問金，讓災民安心過年，早日恢復正常生活。

周奕齊說，部分災民反映建物雖未被貼單，但明顯可見樓梯錯位、牆壁龜裂，建議市府視狀況補助，每戶最高補助100萬元。這次也有許多房屋的水管、水塔毀損，建議市府補助1到3萬元，至於租屋災民或建物遭貼單的災民的財損，建議採慰問金方式，每戶補貼2萬5000元到3萬元。

至於每年第二季開徵的房屋稅等相關稅賦減免，呼籲市府應通盤檢討，減少災民納稅壓力。另外，部分寺廟也在震災中毀損，他建請市府能多幫忙。

周奕齊說，地震發生當晚，他立刻到各處巡查災害地點，掌握災民需求，透過留守服務處同仁聯繫公部門協助。若公部門資源不足，就設法募集民間資源，就像災區隨處可見水塔倒塌、水管破裂，在地水電師傅忙不過來，服務團隊就透過網路請託全國各地水電師傅發揮愛心到災區幫忙。

台南市政府震災補助今天開始受理，周奕齊依照人員及房屋為類別，彙整相關補助金額及細節，提供鄉親參考。這次地震受傷民眾比照0206震災依受傷程度，社會局發給每人3萬元到最高50萬元受傷慰問金，補助傷者的醫療費用。楠西市場攤商因無法營業造成收入短缺者，經發局補助地震營業收入慰助費，每月2萬5000元，發放2個月。

至於房屋毀損部分，市府已請土木技師公會與結構工程技師公會協助鑑定房屋安全，若張貼紅單要求不得繼續居住並簽立切結書者，工務局將發放受災戶慰問金，每人發放2萬元，每戶最高5人，最高金額10萬元。若張貼黃單，每人4000元，每戶最高5人，最高金額2萬元。

工務局後續也會依建築物損壞程度，評估修復補助額度，最高金額200萬元；若災民決定拆除，補助最高金額300萬元，協助民眾早日重建家園。

為確保市民在災後能迅速得到安置與幫助，有相關疑問可撥打1957社會福利諮詢專線和1999市民服務專線，或是洽詢楠西區公所（06-5751615#303）、玉井區公所（06-5741141#10）、台南市政府社會局（06-2995686）。

0121嘉義地震 台南 地震 房屋

延伸閱讀

台南震災慰問金今開始受理 這1項補助優於「0206震災」

本命區震災嚴重藍批賴清德不聞不問 綠諷：謝龍介只會刪預算

大埔強震台南房屋復建估要11億 國民黨團要求提高補助

嘉義6.4地震 台南震災補助受傷民眾最高50萬元

相關新聞

台南震災慰問金今開始受理 這1項補助優於「0206震災」

嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生規模6.4地震，台南市楠西、玉井等山區多處傳出災情，市長黃偉哲表示，市府團隊迅速啟動應變機制，...

嘉義大埔地震影響 「這5鄉鎮區」提升土石流災害警戒

嘉義縣21日凌晨發生規模6.4、最大震度6弱地震後，因山區土石鬆動，容易爆發土石流坍方，農村水保署將嘉義縣大埔鄉、台南市...

春節台南安平公車路線不改 議員建議改建水景橋

台南市安平區因湖港開發，造成安平路被切斷，每到假日因人潮多的關係，公車只能進出安北路，春節將到，地方又貼出公告，通知這一...

台南地震受損屋鑑定案暴增 台中結構技師續馳援、已完成692件

台南市楠西區多棟民宅在21日嘉義地震時受損，台中市長盧秀燕得知急需結構技師協助鑑定建物安全，協請台中市結構技師公會支援，...

警政署長張榮興台南慰問 「回娘家」特拜黑面三媽

農曆春節將至，為激勵員警工作士氣，尤其台南近期因嘉義大埔6.4強震受災，各地警力投入災區協助，相當辛苦，因此，警政署長張...

農廢變綠金！雲林首座自動化取纖循環場 鳳梨葉製成衣帽

雲林縣第1套世界級的鳳梨葉自動化取纖循環場將設在古坑永興農場，預估初期可處理千噸以上的農廢，並在同一套機器可完成抽取纖維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。