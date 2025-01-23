地震楠西住家被貼紅單！台南議員周奕齊也忙著協助災民

嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生規模6.4地震，台南市楠西、玉井區多處傳出災情，台南市議員周奕齊也是震災受災戶，他跟父母、妻小同住的楠西區住處，因地震導致多處毀損，經土木技師公會與結構工程技師公會鑑定後也遭貼紅單，另外玉井區服務處的廚房廁所也因地震下陷龜裂，他請親友分攤善後，他和團隊先協助災情更嚴重的鄉親。

台南市府宣布啟動「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」發放「地震受傷慰問金」及「受災戶慰問金」給受災戶，周奕齊肯定市府團隊動員能力，但農曆春節將屆，災民卻要煩惱沒錢重建，他請市府相關局處，全力在年前發放慰問金，讓災民安心過年，早日恢復正常生活。

周奕齊說，部分災民反映建物雖未被貼單，但明顯可見樓梯錯位、牆壁龜裂，建議市府視狀況補助，每戶最高補助100萬元。這次也有許多房屋的水管、水塔毀損，建議市府補助1到3萬元，至於租屋災民或建物遭貼單的災民的財損，建議採慰問金方式，每戶補貼2萬5000元到3萬元。

至於每年第二季開徵的房屋稅等相關稅賦減免，呼籲市府應通盤檢討，減少災民納稅壓力。另外，部分寺廟也在震災中毀損，他建請市府能多幫忙。

周奕齊說，地震發生當晚，他立刻到各處巡查災害地點，掌握災民需求，透過留守服務處同仁聯繫公部門協助。若公部門資源不足，就設法募集民間資源，就像災區隨處可見水塔倒塌、水管破裂，在地水電師傅忙不過來，服務團隊就透過網路請託全國各地水電師傅發揮愛心到災區幫忙。

台南市政府震災補助今天開始受理，周奕齊依照人員及房屋為類別，彙整相關補助金額及細節，提供鄉親參考。這次地震受傷民眾比照0206震災依受傷程度，社會局發給每人3萬元到最高50萬元受傷慰問金，補助傷者的醫療費用。楠西市場攤商因無法營業造成收入短缺者，經發局補助地震營業收入慰助費，每月2萬5000元，發放2個月。

至於房屋毀損部分，市府已請土木技師公會與結構工程技師公會協助鑑定房屋安全，若張貼紅單要求不得繼續居住並簽立切結書者，工務局將發放受災戶慰問金，每人發放2萬元，每戶最高5人，最高金額10萬元。若張貼黃單，每人4000元，每戶最高5人，最高金額2萬元。

工務局後續也會依建築物損壞程度，評估修復補助額度，最高金額200萬元；若災民決定拆除，補助最高金額300萬元，協助民眾早日重建家園。

為確保市民在災後能迅速得到安置與幫助，有相關疑問可撥打1957社會福利諮詢專線和1999市民服務專線，或是洽詢楠西區公所（06-5751615#303）、玉井區公所（06-5741141#10）、台南市政府社會局（06-2995686）。