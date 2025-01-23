台南震災慰問金今開始受理 這1項補助優於「0206震災」

嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生規模6.4地震，台南市楠西、玉井等山區多處傳出災情，市長黃偉哲表示，市府團隊迅速啟動應變機制，以迅速慰問、照顧安置、重建家園三大工作重點，並指示相關單位加速處理，全力在年前發放入帳，讓市民能安心過年，及早恢復正常生活。

市府也積極整合各局處，讓災民可清楚得知資訊 ，在台南市政府官網0121震災台南市扶助措施說明已上線。

黃偉哲說，目前工務局已請土木技師公會與結構工程技師公會協助鑑定房屋安全，張貼紅單要求不得繼續居住並簽立切結書者，每人發給2萬元，最高5口，每戶最高發給新台幣10萬元受災戶慰問金；與0206震災不同，是新增針對張貼黃單的家戶，每人發給4千元，最高5口，每戶最高發給新台幣2萬元之受災戶慰問金。

為確保受災民眾能夠獲得及時的幫助，針對此次地震受傷民眾，將比照0206震災依其受傷程度，發給每人新台幣3萬元至最高50萬元之受傷慰問金，讓傷者能獲得醫療費用的協助。

另年後將針對楠西市場攤商因無法營業造成收入短缺者補助地震營業收入慰助費，每月新台幣2萬5000元的營業慰助費，發放2個月。

目前工務局全力協助民眾確認房屋安全，後續依工務局評估對損壞的建築物進行修復最高補助新台幣200萬元，拆除補助最高補助新台幣300萬元，以協助民眾早日重建家園。

台南市議員周奕齊也是震災受災戶，他跟父母、妻小同住的楠西區住處，因地震導致多處毀損，經土木技師公會與結構工程技師公會鑑定後也遭貼紅單，另外玉井區服務處的廚房廁所也因地震下陷龜裂，他請親友分攤善後，他和團隊奔波協助災情更嚴重的鄉親，周奕齊肯定市府團隊動員能力，請市府相關局處全力在年前發放慰問金，讓災民安心過年，早日恢復正常生活。

市府表示，為確保市民在災後能迅速得到安置與幫助，有相關疑問可撥打1999市民服務專線。

受理單位：各災害發生地區公所楠西區公所：06-5751615#303、玉井區公所：06-5741141#10、台南市政府社會局：06-2995686、台南市政府市場處：06-2796269#153