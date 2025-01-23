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春節台南安平公車路線不改 議員建議改建水景橋
台南市安平區因湖港開發，造成安平路被切斷，每到假日因人潮多的關係，公車只能進出安北路，春節將到，地方又貼出公告，通知這一訊息，市議員李啟維金表示，向交通局關心了解後，春節期間維持安北路進安平路出 ，住戶可以放心。也建議水景橋應改建，滿足地方需求。
李啟維說，多年前因為湖港開發，安平路被切斷，雖有建水景橋，但大型車又不能通行，而安平路850巷過於狹窄，公車只能單向通行，每到假日公車被迫只能安北路進安北路出，造成遊客或鄉親搭乘公車很不不便，使安平舊部落的交通擁擠雪上加霜。
李啟維表示，也因為如此，他的父親、前議員李文正之前大力爭取安平路850巷拓寬，讓王城西社區、聖樂倫教堂前面恢復雙向通車，紓解安平舊部落交通，公車可以安北路進安平路出。
李啟維指出，遠洋漁港的觀夕平台、遊艇碼頭、玄饌餐廳、漁會市場、岸邊景點、大員皇冠飯店、福爾摩沙飯店都吸引無數遊客，水景橋太斜，且太窄，除了大車不能通行，老人走路、騎車也不方便，改建勢在必行，除了讓大車能夠通行，也讓社區的長輩騎腳踏車、走路都不用那麼辛苦，更加便利安全。
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