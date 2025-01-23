台南北區大銃段設定地上權案招商成功 黃偉哲盼成為文化首都新亮點

臺南市政府23日與「北區大銃段觀光藝文商業專用區」設定地上權案得標者林聲文化藝術公司舉行簽約儀式，宣布雙方展開正式合作。林聲文化藝術公司預計投資總額75億元，未來將興建博物館等超過1萬平方公尺的藝文展演營運空間。

臺南市長黃偉哲親自出席簽約儀式，並盼藉由本次投資大幅提升臺南市藝文發展能量。他表示，本次設定地上權的土地是國有地，雖非臺南市政府所有，但為了充分利用市中心土地，市府文化局與國產署接洽，以促參方式媒合民間夥伴投資設立博物館。另外，地上權的權利設定為50年(期滿後考核績優可再延長20年)，未來土地仍是國家的，兼顧國有財產守護及都市發展兩個面向。

黃偉哲強調，該基地的位置坐落在臺南都市發展的蛋黃區，緊鄰臺南公園、歷史文化街區，以及321巷藝術聚落，還有兩年後即可完工的臺南新火車站，交通非常便利，感謝許多藝文界及企業界人士一起攜手，也感謝林聲文化跟市府共同成就臺南市作為文化首都的願望。

文化局表示，本次開發的北區大銃段觀光藝文商業專用區土地，面積達2.25公頃，地理位置鄰近臺南公園、臺南轉運站，同時也緊鄰北區最重要的藝文發展重心「321巷藝術聚落」。期望透過本次開發案，活化位於市中心的公有土地，透過持續注入藝術能量，進一步擴大臺南市的藝術與文化資源，提升整體藝文發展水準。

文化局強調，本次的開發計畫，不單只是土地開發，更是為臺南文化的創新打下基礎，也開創出這座文化首都走向文化永續的重要契機。藉由林聲文化藝術股份有限公司的專業經營，預計在未來幾年內建設博物館、藝文工作室等文化設施，並與鄰近的321巷藝術聚落協同發展，打造臺南市區的藝術生態圈，期望透過持續地完整周邊的文化功能，吸引國內外的文化工作者、藝術愛好者與創作者來到臺南深耕。

林聲文化藝術公司以典藏夏荊山居士之博物館級別的畫作立足，致力於推廣及發揚佛教文化與書畫藝術，本案未來規劃投入超過2,500件東方藝術藏品，打造全球最多元的東方文化博物館園區。園區初步規劃有博物館、藝文研發辦公、購物、餐飲、旅館等不同機能，並提供在地中小型藝文產業進駐研發空間、年輕藝術家的創作展演空間，以實際作為支持藝文產業發展。