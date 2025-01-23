警政署長張榮興台南慰問 「回娘家」特拜黑面三媽
農曆春節將至，為激勵員警工作士氣，尤其台南近期因嘉義大埔6.4強震受災，各地警力投入災區協助，相當辛苦，因此，警政署長張榮興昨除低調回娘家台南慰勉外，也向玉井分局加油打氣，回到2度服務的新營分局參拜「守護神」黑面三媽，祈求三媽庇護員警執勤平安。
張榮興先口頭向玉井分局加油打氣慰問後，也頒發慰勉金表揚台南近期破獲重大案件有功單位，同時在加強重要節日安全維護工作期間，期許各單位全力做好「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」等主軸，提供全方位守護，讓民眾過一個安心的新春佳節。
近期全台各地都曾有警紀問題傳出，張榮興也強調風紀的重要性，期許員警同仁生活要簡約，減少不必要應酬，在打擊犯罪維護治安之餘，照顧好自己與家人，有時間就多陪陪家人。
隨後，張榮興前往曾2度服務的新營分局，參拜分局內的「守護神」黑面三媽，祈求三媽庇護所有員警同仁執勤平安。
南市警局長林國清則表示，今年農曆春節有9天連假，南警仍會堅守崗位24小時值勤，除做好3大工作主軸外，也會強化巡邏與打擊犯罪，維護社會治安，同時確保民眾通行順暢與安全，對民眾的求助需要會快速反應，提供全方位守護，讓市民過一個安心的新春佳節。
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