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農廢變綠金！雲林首座自動化取纖循環場 鳳梨葉製成衣帽

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
農會變綠金！未來採收下來的大量鳳梨葉可透過自動化抽纖過程，製成衣帽襪等生活產品，達到零農廢目標。記者蔡維斌／攝影
農會變綠金！未來採收下來的大量鳳梨葉可透過自動化抽纖過程，製成衣帽襪等生活產品，達到零農廢目標。記者蔡維斌／攝影

雲林縣第1套世界級的鳳梨葉自動化取纖循環場將設在古坑永興農場，預估初期可處理千噸以上的農廢，並在同一套機器可完成抽取纖維、絲線再過訪織研究所織造成各種衣帽、人工皮革，且可發酵成肥料，整株鳳梨零廢變綠金，農糧署今天開記者會說明未來雲林走向零農廢目標。

農糧署今天舉辦「雲林首座鳳梨葉自動化取纖循環場計畫啟動」說明會，立委劉建國、農糧署副署長姚志旺、永興果菜生產合作社理事主席黃威騰和虎尾科技大學及農民出席。

姚志旺指出，雲林鳳梨種植面積逾880公頃，採收後留下大批根莖葉片，為能有效循環利用，立委劉建國媒合虎尾科大、紡織產業研究所，建立在地的植物纖維產業鏈，活化鳳梨剩餘資源，成功研發一套世界級的自動化取纖系統，在雲林打造首座區域型農廢處理場。

虎科大教授羅朝村指出，植物纖維不好處理一直被視為廢棄物丟棄，相當可惜，其實鳳梨纖維具很好韌性、彈性且涼爽，是紡織業不可多得的好原料，鳳梨葉片經取纖等加工程序可製作成紗線，再製成衣帽及編織提袋等紡織品。

「農廢變綠金」立委劉建國指出，該自動化系統政府可補助約8成，不但可製成多樣化產品，抽纖後所產生的渣料，也可產製酵素、飼料及人造皮革等加值化產品，不只鳳梨葉，未來香蕉皮等各種農廢都可轉換成高價值植物纖維產品，大大提升農廢廢循環價值，解決長久來農廢破壞農村環境的窘境。

永興農場理事主席黃威騰指出，以往鳳梨葉只能棄置田內當堆肥，未來這套設備一旦完成建置，全株鳳梨都可再利用，做到零廢棄，可解決頭痛的農廢，預估每年約可處理上千公噸鮮果農廢，未來產能會逐步增加，甚至可擴展成區域性的多元化處理場，提升農產收益。

農會變綠金！農糧署將在雲林建置首座鳳梨葉自動抽纖場，未來採收下來的大量鳳梨葉可透過自動化抽纖過程，製成衣帽襪等生活產品，達到零農廢目標。記者蔡維斌／攝影
農會變綠金！農糧署將在雲林建置首座鳳梨葉自動抽纖場，未來採收下來的大量鳳梨葉可透過自動化抽纖過程，製成衣帽襪等生活產品，達到零農廢目標。記者蔡維斌／攝影
透過自動化抽纖系統可把鳳梨葉製成衣帽襪等多樣化生活品。記者蔡維斌／攝影
透過自動化抽纖系統可把鳳梨葉製成衣帽襪等多樣化生活品。記者蔡維斌／攝影
學者說明如何將鳳梨葉自動化抽纖轉換成絲線，再製成衣帽與肥料等多元產品的製程。記者蔡維斌／攝影
學者說明如何將鳳梨葉自動化抽纖轉換成絲線，再製成衣帽與肥料等多元產品的製程。記者蔡維斌／攝影
透過自動化抽纖系統可把鳳梨葉製成衣帽襪等多樣化生活品。記者蔡維斌／攝影
透過自動化抽纖系統可把鳳梨葉製成衣帽襪等多樣化生活品。記者蔡維斌／攝影
農會變綠金！農糧署將在雲林建置首座鳳梨葉自動抽纖場，今天開辦說明會，向農民說明未來鳳梨葉可製成衣帽襪等生活產品，達到零農廢目標。記者蔡維斌／攝影
農會變綠金！農糧署將在雲林建置首座鳳梨葉自動抽纖場，今天開辦說明會，向農民說明未來鳳梨葉可製成衣帽襪等生活產品，達到零農廢目標。記者蔡維斌／攝影

劉建國 雲林 鳳梨

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