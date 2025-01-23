連結321巷藝術聚落 台南原「兵工配件廠」今招商成功

台南原「兵工配件廠」舊址、北區大銃段觀光藝文商業專用區緊鄰百年台南公園、321巷藝術聚落等，地段精華卻長期閒置，招商更一度無人得標，民代紛紛要求積極活化，好在近期總算招商成功，今由市長黃偉哲見證簽約儀式，該計畫預計總投資額達75億，預計4年內第一期工程可完工。

黃偉哲說，此次開發計畫不單只是土地開發，更是為台南文化的創新打基礎，北區大銃段觀光藝文商業專用區將由林聲文化藝術股份有限公司專業經營，計畫打造博物館、藝文工作室等文化設施，與鄰近321巷藝術聚落協同發展。

文化局說明，大銃段觀光藝文商業專用區土地，面積達2.25公頃，地理位置鄰近台南公園、台南轉運站，同時也緊鄰北區321巷藝術聚落，期望透過開發案活化位於市中心的公有土地，並透過持續注入藝術能量，進一步擴大台南市的藝術與文化資源，提升整體藝文發展水平。

文化局也提到，本次設定地上權的土地是國有地，雖非台南市政府所有，但為充分利用市中心土地，由文化局負責接洽，以促參方式媒合民間夥伴投資設立博物館；地上權權利設定為50年，未來土地仍是國家的，可兼顧國有財產守護及都市發展面向。

業者則說明，初步規畫將興建博物館等超過1萬平方公尺的藝文展演營運空間，除有博物館外，還安排藝文研發辦公、購物、餐飲、旅館等不同機能，希望提供在地中小型藝文產業進駐研發空間、年輕藝術家的創作展演空間，支持藝文產業發展。

市議員沈震東表示，忠義路三段延伸持續進行，未來整體開發也不能落後，期許銜接321藝術聚落、鄭子寮南山廣場後，也能延伸鎮北坊歷史街區及台南轉運站、火車站等，讓台南文化藝術為基底增加旅宿及藝術商業活動，讓文化氣息可以充滿台南門面。