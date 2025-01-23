小而美溫馨燈節 台南仁德成功里「點亮成功」找回年味

農曆新春即將來臨，台南仁德成功里連續2年在里內高掛燈籠，讓大小朋友能夠提燈籠踩街、吃湯圓，獲得里民好評後，今年不僅活動延續，更擴大將虎山造林場妝點1500顆燈籠，並在森林打造迷宮、安排敲鐘祈福等，邀請民眾一起找回過年的味道。

虎山造林場原是台糖仁德糖廠所屬的虎山農場，現在則成為都會區中，罕見林蔭濃密的平地森林，近期由成功社區發展協會攜手台南地檢署社會勞動役，以牧草鋪設綠地毯，營造出迷宮、歇腳亭、敲鐘祈福等裝置藝術外，28日起將高掛1500顆燈籠，讓里民感受年味。

成功里長鄭晴而說，前年首度舉辦「提燈籠祈成功」踩街遊行活動，吸引超過500位里民參與，去年延續辦理更受到好評，因此，今年決定進一步擴大舉辦，在立委陳亭妃、王定宇及市議員吳禹寰等人協助下，成功爭取到虎山造林場的活動場地及經費。

他也提到，台南雖然有很多場燈節活動，但成功里的「點亮成功」是小而美的溫馨風路線，活動從2月7日起一連3天登場，期間會發放限量1000個燈籠、湯圓、爆米花等，贈完為止，而每天傍晚5點半點燈，家長可帶著小朋友在總長度700公尺的森林小徑內提燈籠漫步，不僅安全，相信也別有一番風味。