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不再逢雨必淹！斥資1.3億 台南左鎮民生橋改建25日通車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
斥資1億3千多萬元，台南左鎮區南171線民生橋改建完工，25日開放通行。圖／工務局提供
斥資1億3千多萬元，台南左鎮區南171線民生橋改建完工，25日開放通行。圖／工務局提供

台南市左鎮區南171線民生橋，因橋面過低，每逢大雨菜寮溪淹水阻斷通行，影響居民生活與安全，經市府爭取中央補助加上配合款進行改建，趕在農曆年前25日開放新橋通行，改善遇大雨阻斷通行的狀況。

工務局表示，左鎮區民生橋北延連接台20乙線，是內庄里及岡林里居民對外重要的聯絡道路之一，由於極端氣候暴雨及颱風，橋梁高度早已不敷現行標準，每逢汛期風雨造成淹水，導致橋梁阻斷封路，進而影響居民出入安全。

左鎮民生橋經評估後有改建必要，市長黃偉哲指示進行民生橋改建，順利爭取到水利署補助9100萬元加上地方配合款，總經費約為1億3525萬元，2023年8月開工迄今終於完工啟用。

工務局表示，民生橋改建後橋長約125公尺、寬9公尺、梁底抬高3.81公尺、橋面抬高4.18公尺，大幅增加通洪斷面，改善菜寮溪排水功能及降低區域淹水損失。

左鎮區除了新改建完成的民生橋，左鎮橋、澄山一號橋也分別於2022年8月、2024年7月陸續完工，隨著鎮內橋樑及道路優化，解決居民長期水患之苦，也同時提升左鎮區居交通便利及通行安全。

斥資1億3千多萬元，台南左鎮區南171線民生橋改建完工，25日開放通行。圖／工務局提供
斥資1億3千多萬元，台南左鎮區南171線民生橋改建完工，25日開放通行。圖／工務局提供
斥資1億3千多萬元，台南左鎮區南171線民生橋改建完工，25日開放通行。圖／工務局提供
斥資1億3千多萬元，台南左鎮區南171線民生橋改建完工，25日開放通行。圖／工務局提供
斥資1億3千多萬元，台南左鎮區南171線民生橋改建完工，25日開放通行。圖／工務局提供
斥資1億3千多萬元，台南左鎮區南171線民生橋改建完工，25日開放通行。圖／工務局提供

台南 暴雨 橋梁 淹水

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