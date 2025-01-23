台南歸仁公有市場大翻修 改善屋頂漏水明年解決水溝臭

台南市歸仁公有零售市場啟用逾38年，建物隨著使用年齡的增加，開始有防水不佳、排水管路老舊破損等問題，造成市場內部分區域有積水、滲水情形。為徹底防堵積水及滲水情形，台南市場處啟動建物檢查盤點出滲水原因，先完成頂樓防水工程，提供民眾乾淨採購的環境。

台南市長黃偉哲表示，台南有許多公有市場屋齡數十年，近年也開始面臨傳統市場建物老化更新問題，除定期辦理建物耐震係數檢測及建物耐震補強工程外，針對公共安檢、消防設備等硬體建設也逐年編列經費改善。歸仁市場於2022年完成公廁整體翻修，市場周邊排水溝重整並加裝油脂截槽工程也將於今年2月完工，以改善原本排水溝因堵塞造成異味情形，期能提供當地居民一處乾淨優良的採購去處。

經發局長林榮川表示，歸仁市場使用年代已久，經檢查發現有地坪防水老化、排水管路老舊破損、外牆及地坪銜接處因地震及建物老舊開裂等問題，本次頂樓防水工程完工後，會持續觀察市場漏水及滲水情形，透過市場老舊管線整理、建物本體排水改善及防漏工程，逐步縮小可能漏水的範圍，提升市場環境品質，進而提高民眾進市場購物意願。

市場處處長王俊博表示，歸仁市場建築量體龐大，防漏工程會分區域持續進行，頂樓防水工程完工後，現正接續辦理地下室漏水改善設計，未來將持續爭取經費辦理，期望能徹底改善市場漏水及地下室因滲水溼滑問題，提升市場購物空間的品質，讓民眾有更優良的消費感受及購物體驗。