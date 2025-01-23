雲林200年老樹強震後兩天倒下 壓垮停車場交通受阻

雲林縣古坑鄉華南村南天宮一棵200年列冊保護老榕樹，不堪0121嘉義大地震劇烈搖動，今天連根斷裂轟然一聲傾倒而下，壓垮了廟旁車棚，樹幹橫倒路中央，致華南村往華山村的206線雙向道路封閉。縣府農業處會同前往處理，將展開清理，路過車輛請繞道。

古坑華南村長余明軒指出，今早9點多接獲村民通報，指南天宮旁的老樹雀榕倒下了，他趕到現場看到整棵老樹從根部斷裂連根拔起，巨大的樹幹倒向兩側，一邊橫倒在路中央，一邊壓垮南天宮的停車棚，樹下水泥基座掏空破損嚴重，他趕緊通報鄉公所及華山派出所協助封閉道路。

余明軒說，本月19日就有村民發現老樹有傾斜現象，公所也通報農業處查勘，並做了緊急支撐，預定本月25日要修枝，不料，21日嘉義大地震，老樹根部大受動搖，加上連日來餘震不斷，昨晚山上又下雨土質鬆軟，可能種種因素下加速老樹傾倒。

村民陳時億說，當時聽到老樹轟然倒下，趕到現場一看，大家實在揪嘸甘，他說，老樹已有兩百年樹齡，是村民共同回憶，也是該村的地標，前幾日發現老樹好像生病了，根部不斷浮出地面，雖已通報，沒想到來不及搶救，就被一場地震被搖倒了，實在很不捨。

縣府農業處趕往了解，從樹根腐蝕情況研判老樹應已感染褐根病，主根幾乎都已腐爛了，抓地力不佳，加上連日強震，導致整棵倒塌，將派員進行鋸枝清理，以免影響交通。

這棵老樹位在雲206公路旁，靠近華南國小附近，呼籲這兩天從華南通往華山地區的車輛最好提前繞道，以保安全。