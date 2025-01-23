快訊

地牛再翻身！台南南化規模4.1地震 10縣市有感「最大震度4級」

鈕承澤假釋成功出監！戴墨鏡直奔北檢報到 見媒體第一反應曝光

中居正廣醜聞曝光日富士電視台暗黑內幕 「性朝貢」行程表標公務活動

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林200年老樹強震後兩天倒下 壓垮停車場交通受阻

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
古坑鄉一棵兩百多年老榕樹在嘉義大地震後，今天傾倒造成交通受阻，停車場車棚被壓垮，幸無人受傷。記者蔡維斌／攝影
古坑鄉一棵兩百多年老榕樹在嘉義大地震後，今天傾倒造成交通受阻，停車場車棚被壓垮，幸無人受傷。記者蔡維斌／攝影

雲林縣古坑鄉華南村南天宮一棵200年列冊保護老榕樹，不堪0121嘉義大地震劇烈搖動，今天連根斷裂轟然一聲傾倒而下，壓垮了廟旁車棚，樹幹橫倒路中央，致華南村往華山村的206線雙向道路封閉。縣府農業處會同前往處理，將展開清理，路過車輛請繞道。

古坑華南村長余明軒指出，今早9點多接獲村民通報，指南天宮旁的老樹雀榕倒下了，他趕到現場看到整棵老樹從根部斷裂連根拔起，巨大的樹幹倒向兩側，一邊橫倒在路中央，一邊壓垮南天宮的停車棚，樹下水泥基座掏空破損嚴重，他趕緊通報鄉公所及華山派出所協助封閉道路。

余明軒說，本月19日就有村民發現老樹有傾斜現象，公所也通報農業處查勘，並做了緊急支撐，預定本月25日要修枝，不料，21日嘉義大地震，老樹根部大受動搖，加上連日來餘震不斷，昨晚山上又下雨土質鬆軟，可能種種因素下加速老樹傾倒。

村民陳時億說，當時聽到老樹轟然倒下，趕到現場一看，大家實在揪嘸甘，他說，老樹已有兩百年樹齡，是村民共同回憶，也是該村的地標，前幾日發現老樹好像生病了，根部不斷浮出地面，雖已通報，沒想到來不及搶救，就被一場地震被搖倒了，實在很不捨。

縣府農業處趕往了解，從樹根腐蝕情況研判老樹應已感染褐根病，主根幾乎都已腐爛了，抓地力不佳，加上連日強震，導致整棵倒塌，將派員進行鋸枝清理，以免影響交通。

這棵老樹位在雲206公路旁，靠近華南國小附近，呼籲這兩天從華南通往華山地區的車輛最好提前繞道，以保安全。

古坑鄉一棵兩百多年老榕樹在嘉義大地震後，今天傾倒造成交通受阻，停車場車棚被壓垮，幸無人受傷。記者蔡維斌／攝影
古坑鄉一棵兩百多年老榕樹在嘉義大地震後，今天傾倒造成交通受阻，停車場車棚被壓垮，幸無人受傷。記者蔡維斌／攝影
古坑鄉一棵兩百多年老榕樹在嘉義大地震後，今天傾倒造成交通受阻，停車場車棚被壓垮，幸無人受傷。記者蔡維斌／攝影
古坑鄉一棵兩百多年老榕樹在嘉義大地震後，今天傾倒造成交通受阻，停車場車棚被壓垮，幸無人受傷。記者蔡維斌／攝影
古坑鄉一棵兩百多年老榕樹在嘉義大地震後，今天傾倒造成交通受阻，停車場車棚被壓垮，幸無人受傷。記者蔡維斌／攝影
古坑鄉一棵兩百多年老榕樹在嘉義大地震後，今天傾倒造成交通受阻，停車場車棚被壓垮，幸無人受傷。記者蔡維斌／攝影

0121嘉義地震 南天宮 農業處

延伸閱讀

中彰投分署多元就業支持弱勢 打造南投遊程歡迎走春

雲林縣政府推出在地宣傳曲〈星期六去斗六〉動畫MV女學生跳舞超魔性

影／雲林海域漁船翻覆海巡神救援 受困漁民驚濤駭浪中獲救

漁民駕膠筏雲林外海遇大浪翻覆 海巡冒險救回

相關新聞

嘉義大埔地震影響 「這5鄉鎮區」提升土石流災害警戒

嘉義縣21日凌晨發生規模6.4、最大震度6弱地震後，因山區土石鬆動，容易爆發土石流坍方，農村水保署將嘉義縣大埔鄉、台南市...

不再逢雨必淹！斥資1.3億 台南左鎮民生橋改建25日通車

台南市左鎮區南171線民生橋，因橋面過低，每逢大雨菜寮溪淹水阻斷通行，影響居民生活與安全，經市府爭取中央補助加上配合款進...

台南歸仁公有市場大翻修 改善屋頂漏水明年解決水溝臭

台南市歸仁公有零售市場啟用逾38年，建物隨著使用年齡的增加，開始有防水不佳、排水管路老舊破損等問題，造成市場內部分區域有...

雲林200年老樹強震後兩天倒下 壓垮停車場交通受阻

雲林縣古坑鄉華南村南天宮一棵200年列冊保護老榕樹，不堪0121嘉義大地震劇烈搖動，今天連根斷裂轟然一聲傾倒而下，壓垮了...

確保春節疏運安全 嘉市府今會同消保官抽檢大客車

下周過年，旅客多使用鐵路、國道客運及公車返鄉或走春旅遊，為確保行車安全與順暢，嘉義市長黃敏惠上午帶市府團隊到火車站及轉運...

本命區震災嚴重藍批賴清德不聞不問 綠諷：謝龍介只會刪預算

嘉義大埔地震，台南玉井、楠西、南化出現嚴重災情，台南市議會國民黨團今天召開記者會，砲轟總統賴清德不聞不問，讓台南鄉親寒心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。