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確保春節疏運安全 嘉市府今會同消保官抽檢大客車

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
下周過年，旅客多使用鐵路、國道客運及公車返鄉或走春旅遊，為確保行車安全與順暢，嘉義市長黃敏惠上午帶市府團隊到火車站及轉運中心視察疏運籌備情形，發放小紅包。圖／嘉市府提供
下周過年，旅客多使用鐵路、國道客運及公車返鄉或走春旅遊，為確保行車安全與順暢，嘉義市長黃敏惠上午帶市府團隊到火車站及轉運中心視察疏運籌備情形，發放小紅包。圖／嘉市府提供

下周過年，旅客多使用鐵路、國道客運及公車返鄉或走春旅遊，為確保行車安全與順暢，嘉義市長黃敏惠上午帶市府團隊到火車站及轉運中心視察疏運籌備情形，發放小紅包，祝福旅客美好快樂新年，市府交通處會同消保官、嘉義區監理所長、嘉義監理站長等相關局處人員抽檢大客車安全。

交通處等單位共計抽查10輛大客車，確認車輛配備及人員均符合規定，同時稽查客運業者在強化路口停讓、指差確認等執行情形，提升路口停讓安全意識，保障返嘉遊子及來嘉旅客行車安全。

黃敏惠說，春節連假加前後周休，人口移動持續超過11天，嘉市中南部重要交通轉運中心，每逢年假肩負大量人流轉運任務，市府聯合台鐵、客運、監理站督導抽檢，邀請多個施工及工程團隊協調，確保春節交通順暢。

黃敏惠感謝公路局及相關單位春節規畫，無論鐵路高架工程或客運服務，展現全面準備成果，檢視客運運量，從運具到司機健康與情緒管理，確保符合安全標準。春節嘉義市BRT系統增班60個班次，應對返鄉及旅遊人潮。

市府說，春節嘉市區公車、公共自行車正常營運，幸福巴士配合醫療院所休診28日至31日 (除夕至初三)暫停服務，2月1日 (初四)恢復正常服務；計程車27日凌晨0時至2月2日24時止，全日皆按夜錶加收50元，2月3日凌晨0時起恢復原運價規定收費；公有路邊收費停車格自28日凌晨至2月1日24時止 (除夕至初四)暫停收費。歡迎手機下載「愛嘉義」APP，掌握市區公車動態、YouBike站點及停車場等即時資訊。

春節疏運及搭乘資訊，可至嘉義市府交通處官網（https://traffic.chiayi.gov.tw/）、台鐵公司官網（https://www.railway.gov.tw/），以及「國光客運」（http://www.kingbus.com.tw）查詢。

下周過年，旅客多使用鐵路、國道客運及公車返鄉或走春旅遊，為確保行車安全與順暢，嘉義市長黃敏惠上午帶市府團隊到火車站及轉運中心視察疏運籌備情形，發放小紅包。圖／嘉市府提供
下周過年，旅客多使用鐵路、國道客運及公車返鄉或走春旅遊，為確保行車安全與順暢，嘉義市長黃敏惠上午帶市府團隊到火車站及轉運中心視察疏運籌備情形，發放小紅包。圖／嘉市府提供
下周過年，旅客多使用鐵路、國道客運及公車返鄉或走春旅遊，為確保行車安全與順暢，嘉義市長黃敏惠上午帶市府團隊到火車站及轉運中心視察疏運籌備情形，發放小紅包。圖／嘉市府提供
下周過年，旅客多使用鐵路、國道客運及公車返鄉或走春旅遊，為確保行車安全與順暢，嘉義市長黃敏惠上午帶市府團隊到火車站及轉運中心視察疏運籌備情形，發放小紅包。圖／嘉市府提供
下周過年，旅客多使用鐵路、國道客運及公車返鄉或走春旅遊，為確保行車安全與順暢，嘉義市長黃敏惠上午帶市府團隊到火車站及轉運中心視察疏運籌備情形，發放小紅包。圖／嘉市府提供
下周過年，旅客多使用鐵路、國道客運及公車返鄉或走春旅遊，為確保行車安全與順暢，嘉義市長黃敏惠上午帶市府團隊到火車站及轉運中心視察疏運籌備情形，發放小紅包。圖／嘉市府提供

嘉義 春節交通

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