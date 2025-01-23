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阿里山森林遊樂區 春節期間24小時開放迎遊客

中央社／ 嘉義縣23日電

迎接2025年春節連假，阿里山國家森林遊樂區24小時不打烊，與遊客一同迎新春，遊樂區入口前方設LED看板即時提供園區內車位資訊，並規劃園區外停車空間，提供接駁服務。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，阿里山國家森林遊樂區甫獲紐約時報評選為2025年全球最值得拜訪的景點之一，春節期間遊樂區全天候開放。

為迎接走春遊客及紓解停車需求，遊樂區入口前方的LED訊息看板即時提供園區內車位資訊供遊客參考，若停車位已停滿，將由保全人員引導停至台18線89至95K區間停車空間，春節9天連假每日上午8時至下午6時，該區間設有10處候車站，提供往返免費接駁服務。

林業署嘉義分署提醒遊客，春節期間人潮眾多，建議事先規劃行程，掌握路況資訊，盡量避開尖峰時段，此外可免費下載「森遊阿里山APP」隨時掌握阿里山賞花情報、日出時刻、天氣狀況及相關旅遊資訊。

園區也會視遊樂區人潮狀況，將隨時透過LBS簡訊廣播服務、CMS訊息可變告示牌、警廣等系統通知遊客，並增派保全於遊樂區外（台18線88K）疏導管控車輛，請遊客預留充足旅遊時間，遵循現場工作人員指揮，共同維護良好的旅遊品質。

林業署嘉義分署說，位於阿里山公路旁嘉義分署管轄的觸口自然教育中心，春節期間放映「美洲獅」、「完美星球」等4部自然紀錄片，讓民眾用影像之力感受自然之美，相關活動資訊可至台灣山林悠遊網查詢。

另外，東石鰲鼓濕地森林園區自1月30日至2月2日，每日舉辦「畫蛇添福版畫紅包DIY」活動，透過「構圖繪畫」、「刻劃製版」再完成「印刷紅包」，創作出專屬於自己的獨特版畫紅包作品，讓遊客新的一年事事順遂、「蛇麼攏賀（什麼都好）」，迎接蛇年好運氣。活動資訊可追蹤「鰲鼓濕地粉絲團」臉書，或洽鰲鼓濕地生態展示館，電話05-3601801。

嘉義分署提醒，春節期間氣溫變化大，民眾前往山區或海邊記得保暖、防風，同時注意行車及旅遊安全，而現在正值西南部乾燥季節，民眾進入森林區域應小心用火，避免發生森林火災。

春節 森林遊樂區 阿里山

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