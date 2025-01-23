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本命區震災嚴重藍批賴清德不聞不問 綠諷：謝龍介只會刪預算

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民黨團上午召開記者會，指嘉義大埔地震重創台南玉井、楠西、南化山區，賴清德總統卻對災情不聞不問，令台南鄉親寒心。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團上午召開記者會，指嘉義大埔地震重創台南玉井、楠西、南化山區，賴清德總統卻對災情不聞不問，令台南鄉親寒心。記者吳淑玲／攝影

嘉義大埔地震，台南玉井、楠西、南化出現嚴重災情，台南市議會國民黨團今天召開記者會，砲轟總統賴清德不聞不問，讓台南鄉親寒心；民進黨團說賴清德總統第一時間就指示行政院長南下勘災，反觀國民黨立委謝龍介只會謾罵、刪預算，藉災民政治操作只會令全民唾棄。

國民黨團書記長林燕祝說，賴清德是台南栽培的，但現在外面都說他不愛台南，身為總統，而且是台南鄉親支持他當總統的，對0121地震的反應，讓台南鄉親很寒心。

國民黨團對於民進黨中央的救災不作為，怒嗆賴清德總統，台南市賴總統的本命區，行政院長卓榮泰勘災後就拍拍屁股走人，賴總統不聞不問，對比2023年土耳其大地震，小英政府募到近12億元送災區，蔡英文總統和賴清德副總統還捐出一個月所得對比，難怪台南鄉親寒心。

台南市議會民進黨團總召周嘉韋表示，賴清德身為總統，絕對心繫每一個民眾所遇到的困難。0121地震發生當下，即已立刻指揮行政院各部會動起來，卓榮泰院長更是當日就南下勘災，再再顯示民進黨對於這次地震的重視。

周嘉韋進一步指出，民進黨立委林俊憲在地震後，立刻協助當地農民爭取楊桃、蜜棗的災害救助，第一時間著手協助在地鄉親。反觀國民黨的謝龍介，除了藉著天災謾罵政府外，完全沒有提出具體作為，加上藍白兩黨在立法院大幅度刪減地震測報、氣象設備、消防署預算，無疑是使未來防災、救災雪上加霜，請國民黨不要拿著災民的不幸做政治操作，這樣噁心的行徑只會另全民唾棄。

台南市議會國民黨團上午召開記者會，指嘉義大埔地震重創台南玉井、楠西、南化山區，賴清德總統卻對災情不聞不問，令台南鄉親寒心。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團上午召開記者會，指嘉義大埔地震重創台南玉井、楠西、南化山區，賴清德總統卻對災情不聞不問，令台南鄉親寒心。記者吳淑玲／攝影

0121嘉義地震 台南 謝龍介 賴清德

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