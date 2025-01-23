嘉義草草戲劇節3月15日登場 打造內野、外野兩處展區

第17屆草草戲劇節3月15至23日將在嘉義縣表演藝術中心、民雄國家廣播文物館登場，今年以「以上與未滿」為題，靈感來自17歲少年徬徨與迷茫，透過戲劇演出、文化對談、主題展覽等多元活動，籌畫超過百場文化活動。

戲劇節分為兩大展區，內野展區在民雄表演藝術中心，活動期間表藝中心將延長開放至晚上9點，不只能在免費區欣賞走繩儀式、多元戶外表演、走逛特色市集，還能購票欣賞內台跨界演出、戶外樂團演唱、主題講座與展覽。

外野展區設在民雄國家廣播文物館，以世界、社區與親子為主軸，規畫主題展覽、東南亞市集和藝術表演，邀請親子家庭共同度過充滿藝術氛圍的春日假期，活動期間每天早上11點至下午5點開放免費入園。

草草戲劇節2009年起由阮劇團籌畫，每年吸引上萬人參加，今年由阮劇團藝術總監汪兆謙擔任藝術總監，平凡製作創意總監黃銘彰擔任總策展人，共同創作「以上與未滿」，帶觀眾探索青春期曖昧、困惑與無限可能。

徐佩鈴表示，草草戲劇節今年擴大到「外野」國家廣播文物館，串連周圍社區、商圈，除了戲劇表演，也邀請獲得金曲獎殊榮的「百合花」樂團，以及海豚刑警、someshiit 山姆、莉莉周她說、FunkyMo等人氣音樂人，可望帶動地方文化交流。

17屆草草戲劇節地點分為「內野」嘉義縣表演藝術中心、「外野」國家廣播文物館，內台票演藝廳800元、實驗劇場800元，早鳥優惠即起至2月14日享85折優惠，在OPENTIX、Klook平台販售，「以上與未滿票」票價300元，四人套票1000元。